Yeni Dyson Airwrap Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Dyson, çoğu kadının favorisi olan Airwrap isimli saç şekillendiricisini yeniledi. Yaz mevsiminde piyasaya sürülecek yeni model, saç şekillendiricilerin en önemli problemlerinden bir tanesine çözüm getiriyor. İşte yenilenen Dyson Airwrap'in özellikleri ve fiyatı...

Elektrikli ev aletleri konusunda kendini ispatlamış şirketlerin başında gelen Dyson, bugün düzenlediği bir etkinlikte popüler saç şekillendiricisi Airwrap'in son sürümünü duyurdu. Bugüne kadar duyurulan modeller arasında en güçlüsü olan saç şekillendiricisi, düzenli saç bakımı yapan herkesin yeni favorisi olabilir...

Dyson'ın bugün duyurduğu saç şekillendirici, mevcut modellere göre çok daha hızlı çalışıyor. Bu da saç şekillendirmede zaman tasarrufu sunuyor. Ancak yenilenen Airwrap'in en önemli özelliği bu değil. Dyson'ın açıklamalarına göre bu saç şekillendirici ile bu ürün kategorisinin en önemli sorunlarından bir tanesi tarihe gömüldü. Dyson Airwrap'in başlıkları, hava akımını çift yönlü verebiliyor. Bu sayede tek bir başlık ile saçın her yanının etkileyici bir biçimde şekillendirilebileceği ifade ediliyor. Önceki modellerde saçın sol ve sağ tarafı için farklı başlıklara ihtiyaç duyuluyordu.

Karşınızda Dyson'ın yeni saç şekillendiricisi

Dyson'ın Airwrap modelleri, zaten çok başlıklı yapısıyla saç şekillendirmeyi mümkün olan en kolay hale getiriyordu. Yenilenen modelde de benzer bir durum ile karşılaşıyoruz. Yeni Airwrap, sahip olduğu başlıklar ile kadınların tüm şekillendirme seçenekleri arasında kolaylıkla değişiklik yapabilmesini sağlıyor.

Yeni modeli almadan da çift yönlü hava akışı sağlayan başlıkları satın alabileceksiniz!

Dyson tarafından yapılan açıklamalara göre yeni Airwrap, yaz mevsimi itibarıyla tüm ülkelere ulaşmış olacak. Ürünün fiyatı ise 600 dolar olarak açıklandı. Ancak eğer Dyson'ın hali hazırda piyasaya sürülmüş olan Airwrap modellerine sahipseniz, bu şekillendiriciyi yeniden satın almanıza gerek olmayacak. Şirket, hava akımını iki yönde verebilen yeni başlıkların ayrı ayrı satın alınabileceğini, bu sayede mevcut modellerin yükseltilebileceğini açıkladı.