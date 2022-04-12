An itibariyle YouTube'a erişilemiyor. Verilere göre YouTube'da abonelikler ve kanal değiştirme özellikleri an itibariyle çalışmıyor.

Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube, pek çok insanın hem eğlenmek hem de bilgilenmek için kullandığı bir platform olarak biliniyor.

Ancak tıpkı diğer sosyal medya platformları gibi YouTube'da zaman zaman teknik aksaklıklarla karşılaşabiliyor.

YouTube'un bazı özelliklerine erişilemiyor

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de gördüğünüz üzere şu anda YouTube'da aboneliklerin bulunduğu sekme ve kanal değiştirme sekmesi çalışmıyor. Pek çok kullanıcı Downdetector üzerinden rapor oluşturuyor. Bu sorun şu anda Türiye dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde ve ABD'de yaşanıyor.

Bu akşam yaşanan e-devlet'in hacklenmesi ve RaidForums'un kapatılmasının ardından kullanıcılar, bu durumun diğerleriyle bir bağlantısı olup olmadığını merak ediyor.

Peki sizde durumlar nasıl?