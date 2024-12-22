Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru ortaya atılan iddialarda ülkemizdeki e-ticaret satışlarına yeni vergi geleceği öne sürülmüştü. O zaman ortaya çıkan iddiada bu satışlarda %15-25 arası stopaj kesintisi yapılabileceği iddia edilmişti. Ancak henüz resmî bir açıklama yoktu.
Bugün ise Resmî Gazetede yayımlanan bir kararla bu kesinti belli oldu. Karara göre 1 Ocak 2025 itibarıyla e-ticaret sitelerindeki satışlara %1 stopaj geliyor. Yani önceki %15-25 iddiaları doğru çıkmadı, oran %1 olarak belirlendi.
Her türden ürün ve hizmete uygulanacak
Açıklamalarda %1’lik tevkifat, yani stopaj kararının kimleri kapsadığı da yer aldı. Buna göre tüm elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayacılarını kapsıyor. Yani şahıs işletmelerinden anonim şirketlere kadar herkesin bu kesintiye tabi olacağını söyleyebiliriz.
Ayrıca karardan sadece e-ticaret ile satın aldığımız ürünler de etkilenmeyecek. Tüm hizmetlere gelecek. Yani internetten aldığınız uçak biletinden yaptırdığınız otel rezervasyonuna kadar birçok hizmette stopaj kesintisi uygulanacak.
Kısacası bu kararla birlikte internetten satın aldığımız birçok ürüne %1 oranında zam geleceği sonucunu çıkarabiliriz. Kararın 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğinin tekrar altını çizelim. Kararın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Resmî Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:
"18. 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, mezkûr Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yaptıkları ödemelerden %1."
MADDE 2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"16- 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, mezkûr Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla Türkiye'de iş yeri veya daimi temsilcisi bulunan hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yaptıkları ödemelerden %1."
MADDE 3- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"12- 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, mezkûr Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yaptıkları ödemelerden %1.”
MADDE 4- Bu Karar 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.