E-ticaret satışlarına gelecek stopaj kesintisi oranı belli oldu. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla bu oran %1 olarak belirlendi. Ayrıca sadece ürün satışlarından değil, aynı zamanda uçak bileti alma gibi hizmetlere de uygulanacağı görüldü.

Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru ortaya atılan iddialarda ülkemizdeki e-ticaret satışlarına yeni vergi geleceği öne sürülmüştü. O zaman ortaya çıkan iddiada bu satışlarda %15-25 arası stopaj kesintisi yapılabileceği iddia edilmişti. Ancak henüz resmî bir açıklama yoktu.

Bugün ise Resmî Gazetede yayımlanan bir kararla bu kesinti belli oldu. Karara göre 1 Ocak 2025 itibarıyla e-ticaret sitelerindeki satışlara %1 stopaj geliyor. Yani önceki %15-25 iddiaları doğru çıkmadı, oran %1 olarak belirlendi.

Her türden ürün ve hizmete uygulanacak

Açıklamalarda %1’lik tevkifat, yani stopaj kararının kimleri kapsadığı da yer aldı. Buna göre tüm elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayacılarını kapsıyor. Yani şahıs işletmelerinden anonim şirketlere kadar herkesin bu kesintiye tabi olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca karardan sadece e-ticaret ile satın aldığımız ürünler de etkilenmeyecek. Tüm hizmetlere gelecek. Yani internetten aldığınız uçak biletinden yaptırdığınız otel rezervasyonuna kadar birçok hizmette stopaj kesintisi uygulanacak.

Kısacası bu kararla birlikte internetten satın aldığımız birçok ürüne %1 oranında zam geleceği sonucunu çıkarabiliriz. Kararın 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğinin tekrar altını çizelim. Kararın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde: