Geçtiğimiz ay durulan ve yurt dışı alışverişlerde gümrük muafiyetini kargo dahil 30 euro'ya düşüren düzenlemenin detayları belli oldu. Düzenleme, önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek.

Geçtiğimiz aylarda alınan bir karar ile yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan gümrük faaliyeti 150 euro’dan 30 euro’ya düşürülmüştü. Kasım sonunda ise kargo dahil 30 euro olacağına dair bir düzenleme yayımlanmıştı. Bu düzenlemenin, 1 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Bugün ise karar hakkında detaylar geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamalarda, yeni uygulamanın 27 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Gümrüksüz alışveriş limiti 27 euro olacak

Başta da söylediğimiz gibi kargo dahil 30 euro olacağı zaten 1 aydır bilinen bir şeydi. Ancak bugünkü açıklamalar, düzenleme hakkında daha fazla detay öğrenmemizi sağladı. Uygulamayla birlikte, gümrüksüz alışveriş limiti 27 euro’ya düşmüş olacak.

Yani artık 3 euro navlun bedeli olarak hesaba katılacak. Satıcı kargoyu ücretsiz sunmak istese bile 3 euro’luk taşıma ücreti varmış gibi kabul edilecek. Yani her türlü 3 euro’luk tutar zorunlu olacak. Bu kararın, son zamanlarda iyice popülerleşen ancak gelen düzenlemeler nedeniyle artık eskisi gibi olmayan Temu gibi platformlarda geçerli olacağını söyleyelim.