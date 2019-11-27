Güvenilir Olmayan E-Ticaret Sitelerinden Alışveriş Yapmayın

İndirim furyasının devam ettiği şu günlerde, internet dolandırıcıları da harekete geçmiş durumda. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TOBB E-ticaret Meclisi üyesi Cenk Çiğdemli, korkunç sonla karşılaşmak istemeyen vatandaşların neler yapabileceğini açıkladı.

Tüketiciler, 'indirim ayı' olarak da bilinen kasım ayında sunulan indirimler kapsamında satın almak istedikleri ürünlere indirimli sahip olma imkanı yakalıyorlar. Peki önümüze çıkan her fırsattan yararlanmaya çalışmak ne kadar doğru?

Konuya ilişkin yeni bir açıklama, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi'nden geldi. Meclis üyesi Cenk Çiğdemli, vatandaşların bu indirimlerden faydalanmak isterken dolandırılabileceklerini açıkladı. Dolandırıcıların, paravan internet siteleri kurduklarını belirten Çiğdemli, tüketicileri bu tarz internet sitelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Pek çok ülkede "Black Friday" (Kara Cuma), Türkiye'de ise farklı isimlerle sunulan indirim günleri, çoğu tüketicinin takibinde oluyor. Ancak internette gezinti yaparken kimi zaman, çok da akla mantığa sığmayacak indirim oranlarına denk gelebiliyoruz. Örneğin dolandırıcılar tarafından kurulan paravan internet siteleri, piyasaya değeri 2.000 TL olan bir ürünü 200 TL gibi fiyatlarla sattığını iddia ediyor. Bu tarz sitelerden alışveriş yapan tüketiciler, tahmin edebileceğiniz korkunç son ile karşılaşıyorlar.

Cenk Çiğdemli'nin de bahsettiği şey aslında tam olarak bu. Çiğdemli, özellikle de elektronik ürünlerin fiyatının 2.000 TL'den 200 TL'ye düşmesinin mümkün olmayacağını söylüyor. Bu konuyla ilgili tüketicilere tavsiyelerde bulunan Çiğdemli, özellikle elektronik ürünlerde gerçek olmayacak kadar büyük indirimlere inanılmaması gerektiğini ifade etti.

Dolandırıcılar, fazlasıyla gerçekçi siteler kurabiliyorlar. Hatta bu sitelerde "Güvenli Alışveriş" gibi ibareler de yer alıyor. Ancak tüketiciler, dolandırıcıların ağına düştükleri zaman genellikle, kredi kartlarının tüm limitinin kullanıldığı gerçeğiyle karşılaşıyorlar. Her ne kadar bu olayın ardından adli mercilere başvuruluyor olsa da tüketiciler, zorlu bir süreç geçirmek zorunda kalıyorlar.

Siteyi detaylıca kontrol edin

Çiğdemli, tüketicilerin çok da bilinmeyen internet sitelerinden alışveriş yapmadan önce siteyi genel hatlarıyla kontrol etmeleri gerektiğini söylüyor. Sitenin "SSL" sertifikasının olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Çiğdemli, bu sertifikaya sahip olmayan internet sitelerinden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini ifade ediyor.

Çiğdemli'nin bir diğer tavsiyesi ise internet sitelerinin altyapıları ile ilgili. Çiğdemli, tüketicilerin sitelerin alt kısmını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini, burada çoğu zaman internet sitesinin altyapısı ile ilgili bilgilerin olduğunu ifade ediyor. Bu altyapıyla ilgili ufak bir Google araması yapmak, dolandırılmanın önüne geçmenize yardımcı olabilir.

Bu hususlara dikkat edin

Çiğdemli, internetteki fırsatlardan yararlanmaya çalışırken dolandırılmamak için, özellikle bilinmeyen internet sitelerinden alışveriş yapılacaksa şahsi cihazların kullanılmasını tavsiye ediyor. Tüketicilerin kendi bilgisayar ya da akıllı telefonlarını daha iyi tanıdıklarını söyleyen Çiğdemli, olası garipliklerin bu sayede fark edilebileceğini ifade ediyor.

TOBB E-Ticaret Meclisi üyesine göre internet üzerinden yapılacak alışverişlerde sanal kredi kartlarının oluşturulması daha güvenli. Böylelikle olası bir dolandırılma durumunda bile en azından ürünün fiyatı kadar ödeme yapmış olursunuz. Böylelikle dolandırıcılar, isteseler de kredi kartınızdan ya da banka hesaplarınızdan daha fazla tutar çekemezler. Üstelik sanal kredi kartı oluşturmak, mobil bankacılık ile sadece birkaç dakika sürüyor.

Çiğdemli'nin dikkat çeken bir diğer tavsiyesi ise internet sitelerinin bağlantı adresleri ile ilgili. Çiğdemli, dolandırıcıların bilindik internet sitelerinin birebir kopyasını oluşturabildiklerini ve böylelikle vatandaşları dolandırabildiklerini söylüyor. Bu yüzden girdiğiniz internet sitesinin URL'sinin doğru olduğundan emin olun. Böylelikle korkunç sonla karşı karşıya gelmemiş olursunuz.

Eğer sizler de çeşitli fırsatlardan yararlanmak isterken dolandırılmak istemiyorsanız, bu tavsiyelere kulak asabilirsiniz. İnternet, ucu bucağı olmayan bir mecra ve dolayısıyla iyi amaçlara hizmet etmeye çalışan internet siteleri olduğu kadar, tamamen dolandırıcılık üzerine kurulmuş olan internet siteleri de bulunuyor. İşte bu yüzden, internet üzerinden alışveriş yaparken çok daha dikkatli olmak gerekiyor.