Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tepki Çeken Genelge

Emniyet Genel Müdürlüğü, görev başındaki emniyet personeline yönelik cep telefonları ile ses ve görüntü kaydı alınmasının engelleneceğini açıkladı. Kayıt alanlar hakkında adli işlem başlatılacağı ifade edilen genelgeye sosyal medyada tepki yağdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni bir genelgeye göre, emniyet personeli kamusal alanda görev başındayken ses ve görüntü kaydı alınması yasaklandı. Gerekçe olarak telefon ile video çekmenin görevi engellemesi ve kişisel verilere yönelik gizlilik ihlali oluşturması gösterilen bu genelgeye göre, kayıt alan kişiler emniyet personelince 'engellenebilecek'. Gerekli durumlarda bu kişiler hakkında adli işlem başlatılabilecek.

Konuya ilişkin olarak "İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının ve yayımlanmasının en temel kişilik haklarından olan özel hayatın gizliliğinin ihlali" olduğu belirtilirken, emniyet personelinin bu tür durumla "sıklıkla" karşılaştığı ifade edildi. "Bazen görevin yapılmasını engelleyecek boyuta ulaşan bu ihlaller, zaman zaman personelimizin veya vatandaşlarımızın kişilik haklarına veya güvenliğine zarar verir şekilde çeşitli dijital platformlarda yayımlanmaktadır'' ifadeleri de genelgede yer aldı.

'Personelimiz bu tür davranışlara fırsat vermemeli':

Yayınlanan genelgede emniyet personelinin bu tür durumlarda neler yapması gerektiği de açıkça ifade edildi. ''Bu nedenle; personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartları oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesini önemle rica ederim'' ifadelerinin yer aldığı genelgede bulunan iddialara göre bu tür kayıtlar kamuoyunu yanlış yönlendirmek için kullanılıyor.

Tartışma konusu oldu:

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bu genelge şu an pek çok yönüyle tartışma konusu olmuş durumda. Pek çok hukukçuya göre, kamusal alanda görev yapan bir personelin bir davranışının özellikle de bir suç unsuru varsa kayıt altına alınması engellenemez çünkü bu kişisel gizlilik ihlali değil suçu kayıt altına almaktır.

Genelgeye sosyal medyada gelen tepkiler: