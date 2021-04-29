17 Günlük Tam Kapanmada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu akşam başlamış olan 17 günlük tam kapanma süreci duyurulalı birkaç gün oldu. Ancak yasaklar hakkında soru işaretleri devam ediyor. Biz de süreç başlamışken sizler için 17 Mayıs’a kadar sürecek yasakları kısaca anlattık.

29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’ta bitecek olan tam kapanma süreci, geçtiğimiz dakikalarda başladı. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan süreç, hızla artmaya devam eden vaka sayısını düşürmek için düzenlendi. Ancak vatandaşların kafasında hâlâ yasaklarla ilgili soru işaretleri mevcut.

Tam kapanmanın kuralları aslında oldukça basit. Çoğu kural zaten hafta sonu yasaklarından aşina olduğumuz kurallar. Süreçte basitçe 17 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Belirli ihtiyaçlar için belirli saatlerde sokağa çıkış, belirli şartlarla serbest olacak. Şehirler arası yolculuk ise tamamen yasak olacak. Gelin tam kapanmada uyulması gereken kurallara kısaca göz atalım.

Alışveriş izni devam edecek

Vaka sayısını yaza kadar düşürmesi beklenen yasaklar şu anda başlamış bulunuyor. Şu andan itibaren bugün dahil 17 gün boyunca sokağa çıkmak yasak olacak. Belli ihtiyaçların karşılanacağı market alışverişleri için saat 10.00’dan 17.00’a kadar dışarı çıkılabilecek. Bu saatler arasında bakkal, market, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılar açık olacak. Servis hizmetine sahip işletmeler, bu saatler arasında evlere servis de yapabilecek. Ancak pazar günleri zincir marketler kapalı olacak.

Alkol satışı yasak olacak

Alkollü içecek satışı, tam kapanma boyunca yasak olacak. 17 günlük yasaklar bitmeden alkollü ürün satışı yapan işletmelere para cezası kesilecek.

Yeme-içme yerlerinde 24 saat paket servis yapılabilecek

Büyük kısmı Ramazan ayına denk gelen yasaklarda yeme-içme yerleri, 24 saat boyunca paket servis yapabilecek. Daha önce de olduğu gibi bu tip işletmeler, müşteri misafir edemeyecek. Ramazan’ın bitmesiyle birlikte paket servis hizmeti, 01.00’da son bulacak. Fırın gibi unlu mamül ruhsatlı işyerleri, yalnızca ekmek ve unlu mamül satışı yapmak şartıyla açık olacak.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yasaklar boyunca yardım edilecek

Sokağa çıkma yasağı süresince ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayabilecek ileri yaşlardaki ya da ağır hastalık sahibi vatandaşların ihtiyaçları, 112, 115 ve 156 numaraları üzerinden belirttikleri takdirde VEFA Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Görevli kimseler, sokak hayvanlarını besleyebilecek

Sokak hayvanlarını beslemekle sorumlu kuruluş üyeleri, yerel izinlerle park, orman gibi bölgelerde besleme yapabilecekler. Böylece sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçları aksamamış olacak.

Bilinmesi gereken diğer detaylar:

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastanelerinde çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Akaryakıt istasyonları, gıda üretim ve dağıtım şirketleri, konaklama yerleri, belediyeler, ibadethaneler, üretim tesisleri, taşımacılık servislerinde çalışanlar ve resmî spor müsabakalarına katılacak olan kişiler sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Zorunlu sağlık randevusu bulunanlar, randevu için tanınan saatler dahilinde sokağa çıkabilecek.

Gezdirilmesi gereken evcil hayvan sahipleri, ikamet ettikleri konutun önüyle sınırlı olarak hayvanlarını gezdirebilecek.

Zorunlu duruşmalarda davalı kişiler ve avukat gibi mahkemede görev alan kişiler dava günlerinde sokağa çıkabilecek.

17 Mayıs’ta bitecek yasakların ihlali durumunda ise uygulanacak yaptırımlar belli. Yaptırımlar, önceki gibi para cezası olarak uygulanacak. 17 gün boyunca temel ihtiyaçları karşılama, çalışma, belirli kuruluşlarda görev yapma gibi nedenler dışında sokağa çıkanlara 3 bin 150 lira para cezası kesilecek.