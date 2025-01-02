Arabanızda bir tıkırtı ya da içeride başınızı ağrıtacak kadar bir koku. Ters giden bir şeyler var ama ne? Bakmanız gereken yerlerden biri de egzozunuzda delik olup olmadığı.

Egzozda deliğe ne sebep olabilir ve daha da önemlisi bunu nasıl önleriz?

Arabanıza, kendinize ve çevreye daha fazla zarar vermeden önce egzozunuz hakkında bilmeniz gerekenler:

Egzozda delik oluşumunun nedenleri neler?

Egzozda delik oluşumunun bir değil birden fazla sebebi var ve hepsi de ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir:

Yağmur, kar, çamur gibi pek çok dış etkene maruz kalan egzoz sisteminin metal yüzeyinde korozyon oluşabilir. Özellikle egzozun alt kısmında biriken su, uzun süre temizlenmezse paslanma hızlanır ve bu da delik oluşmasına neden olur.

maruz kalan egzoz sisteminin metal yüzeyinde korozyon oluşabilir. Özellikle egzozun alt kısmında biriken su, uzun süre temizlenmezse paslanma hızlanır ve bu da delik oluşmasına neden olur. Egzoz sistemi sıcak ve soğuk hava arasında sürekli geçiş yaptığı için yoğunlaşma kaçınılmaz oluyor. Egzoz borusunun içinde biriken su buharı da eğer kalıcı hâle gelirse kimyasal reaksiyonlar başlıyor ve korozyon gelişiyor.

oluyor. Egzoz borusunun içinde biriken su buharı da eğer kalıcı hâle gelirse kimyasal reaksiyonlar başlıyor ve korozyon gelişiyor. Büyük bir taş, sert bir tümsek gibi etmenler de egzoz borunuza çarpıp çatlak ve deliklere neden olabilir. Aşağıda olmasından dolayı özellikle bu sorun sıklıkla karşınıza çıkabilir.

gibi etmenler de egzoz borunuza çarpıp çatlak ve deliklere neden olabilir. Aşağıda olmasından dolayı özellikle bu sorun sıklıkla karşınıza çıkabilir. Kalitesiz ve dayanıksız malzemeden yapılmış bir egzozunuz varsa genellikle daha hızlı paslanır ve kolayca zarar görür.

ve kolayca zarar görür. Arabaların en çok çalışan bölümlerinden biri olduğu için sürekli kullanım ve ısı değişikliğiyle doğal aşınma da kaçınılmaz sonlardan biri olabiliyor.

doğal aşınma da kaçınılmaz sonlardan biri olabiliyor. Egzoz gazlarının birçok kimyasal bileşen içermesinden dolayı da bileşenler ile iç yüzey etkileşime girerek korozyona yol açabilir. Özellikle sülfür bileşenleri delik oluşumunu hızlandırır.

Peki egzozda delik olup olmadığını nasıl anlayacağız?

Yolda giderken aracınız olduğundan daha fazla gürültü çıkarıyorsa egzoz deliğinden şüphenelebilirsiniz. Özellikle hızlanırken bu gürültü daha da belirginleşir.

Bunun yanı sıra aracın içinde ve dışında yoğun bir egzoz kokusunu hissediyorsanız bu da ciddi bir sorunun habercisi demek. Delikten dolayı gazlar doğru şekilde dışarıya atılmadığından karbonmonoksit aracınızın içine sızabilir.

Aracınızın yakıt tüketiminde ani bir artış fark ederseniz de egzoz borusunu kontrol etmenizde fayda var. Motor, sırf bu yüzden daha fazla yakıt harcar ve bu durum cebinizi de etkiler.

Tüm bunların yanı sıra araç altına eğilip genel olarak da bir sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Zaten pas, korozyon ya da belirgin bir delik varsa bunu göreceksiniz.

Egzozdaki delikler ne kadar tehlikeli?

Aracın içine sızan karbonmonoksit gibi gazlar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Araba kullanırken baş dönmesi, baş ağrısı ve nefes almada zorluk çekebilirsiniz.

Delikli bir egzoz aynı zamanda daha fazla zararlı gazın atmosfere salınmasına ve çevre kirliliğine yol açar. Düzgün çalışmayan bir egzoz sistemi ise motorun performansını da düşürür.

Deliklerin oluşmasını nasıl önlersiniz?

Egzoz sistemini düzenli kontrol ettirin.

Pas önleyici sprey kullanarak korozyonu yavaşlatın.

Özellikle kış aylarında yoldaki tuzlardan arabanızı temizlemek için sık sık yıkayın.

Sert zeminlerden ve büyük engellerden kaçınarak hasar riskini azaltın.

Sonuç olarak eğer yukarıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz zaman kaybetmeden güvendiğiniz bir tamircinin yolunu tutun ve küçük bir deliğin daha büyük sorunlara yol açmasını engelleyin.

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