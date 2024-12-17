Arabaların egzozlarından çıkan duman renklerini ve anlamlarını derledik. Peki hangi renk sorun demek?

Arabalarda egzozdan gelen dumanın rengi, bir sorunun belirtisi olabilir. Bu nedenle büyük masrafların altına girmeden önce gözlemlemek çok önemlidir.

Peki egzozdan gelen duman renkleri bize tam olarak hangi sorunların mesajını verir? Gelin tek tek bakalım.

Mavi veya gri duman

Arabalarda mavi ya da gri duman genellikle yanma odasına motor yağının sızması nedeniyle oluşur. Bunun en önemli sebebi ise subap contalarının ya da segmanların aşınmış olmasıdır.

Öte yandan yoğun bir şekilde gelen gri duman, dizel araçlarda bozuk enjektörler gibi yakıt sistemindeki bir soruna da işaret edebilir.

Beyaz duman

Özellikle kış aylarında gözlemlenen beyaz duman genellikle su buharıdır. Motordan çıkan sıcak gazların soğuk havayla buluşması sonucu oluşur. Eğer bu duman sürekli geliyor ve yoğun bir hâldeyse soğutma sıvısının yanma odasına sızdığını gösterebilir.

Siyah duman

Siyah duman genellikle yakıt karışımında bir sorun olduğunda gözlemlenir. Fazla yakıt karışımı veya yetersiz hava alımı sorun olabilir. Böyle durumlarda özellikle hava filtresini kontrol etmek gerekir. Yine enjektörler ve turbo sisteminin de kontrol edilmesi gereklidir.

Peki düzgün çalışan bir arabada egzoz dumanı ve rengi nasıl olmalı?

Sağlıklı bir motordan çıkan egzoz gazı genellikle görünmezdir. Sadece soğuk havalarda hafif beyaz bir buhar şeklinde olabilir.

Buradaki bilgilerin genelde gözlemlenen durumlardan oluştuğunu, sizin arabanızda farklı bir sorun olabileceğini de hatırlatalım. Bu nedenle egzoz dumanı ile ilgili bir anormallik sezdiyseniz en kısa zamanda arabanızı bir servise götürmenizde fayda var.

Arabalar ve sorunlarıyla ilgili bu içeriklere de göz atabilirsiniz: