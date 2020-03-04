Ehliyet Sınavından 10 Dakika Sonra Köprüden Uçan Adam

Çin’de yaşayan bir adam, ehliyet almak için gerekli olan sürüş testini geçtikten sonra dar bir köprünün üzerinden arabasıyla nehire düştü. Daha ehliyetine kavuşamadan kaza yapan adamın bir süre otomobillerden uzak durması gerekecek.

Çin’in güneyinde bulunan Guizhou eyaletinde meydana gelen kaza, hem görenleri hem de kazanın hikayesini duyanları şaşırtmayı başardı. Zhang isimli sürücü, ehliyet aldıktan sonra en kısa sürede kaza yapan sürücü olabilir. Zhang, Çin’de ehliyet almak için girdiği test sürüşünden 10 dakika sonra arabasıyla bir köprüden nehire uçtu.

Zhang’ın yaşadığı kaza anı, etraftaki insanlar tarafından kaydedildi. Videoda Zhang’ın arabası ile yayaların olduğu bir yolda ilerlediği görülüyor. Zhang, yaya kalabalığından kaçmak için çok dar olan bir köprüye girmeye çalışıyor ancak köprüye girdikten çok bir süre sonra arabanın kontrolünü kaybediyor ve araba köprüden aşağı uçuyor.

Zhang neyse ki kazadan sağ salim kurtuldu. Araba nehre uçtuktan sonra kendi tarafındaki kapıyı açamadığını söyleyen Zhang, yolcu tarafındaki kapıyı açarak çıkabildiğini belirtti.

Kaza sonrası, kaza ile ilgili açıklama yapan Zhang, araba kullandığı sırada telefonuna gelen mesaja bakmak istediğini, telefona bakarken karşıdan gelen iki kişiyi gördüğü için paniklediğini ve direksiyonu sola kırdığını söyledi. Kaza sonrası çevredeki insanlar Zhang’ın sudan çıkmasına ve kurulanmasına yardım ettiler. Polis ekipleri ise aracın nehirden çıkarılmasını sağladı.

Ehliyet sınavını geçtikten 10 dakika sonra böyle bir kazaya neden olan Zhang’ın ehliyeti ile ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığı belli değil. Ancak bundan sonra araç kullanırken telefon kullanmak konusunda Zhang’ın daha duyarlı davranacağına kesin gözü ile bakabiliriz.

Acemi sürücünün yaşadığı kazanın videosu: