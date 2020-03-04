Ticaret Bakanı: Maske ile İlgili 9 Firmaya 105 Bin TL Ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemlerde çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek maske üzerine çalışan şirketlere denetim yaptıklarını açıkladı. Denetimler kapsamında 13 firmanın inceleme altına alındığını söyleyen Pekcan, 9 firmanın 104 bin 943'er TL para cezasına çarptırıldığını ifade etti.

2019 yılının son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, 2020 yılının başından beri de onlarca ülkeye sıçrayan Corona virüsü salgını, herkeste derin bir endişe yaratıyor. Bugün itibarıyla 94 bin 189 onaylanmış vaka bulunan salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3.214'e ulaştı. İnsanlar, virüsle ilgili bireysel önlemler almaya çalışırken hükümetler de vatandaşlarının sağlığını koruyabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Corona virüsü, Türkiye için de büyük bir risk teşkil ediyor. Yetkililer, her ne kadar harekete geçmiş olsalar da Corona virüsünün hemen etki göstermiyor oluşu, insanlarda tedirginlik yaratıyor. Kişisel bakımlarına her zamankinden daha fazla önem veren vatandaşlarımız, dış ortamlarda maske kullanmak ve Corona virüsünden kaçınmak istiyorlar. Ancak Corona virüsünün yayılmasıyla birlikte maske bulmak hem çok güç hem de pahalı bir hal aldı.

Eğer sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir kişiyseniz, son dönemlerde maskelerle ilgili yapılan paylaşımları mutlaka görmüşsünüzdür. Kullanıcıların bir kısmı, maskelerin fiyatının bu kadar yüksek oluşuna isyan ederken bir kısmı ise maskelerin eski ile yeni fiyatlarını karşılaştıran paylaşımlar yapıyorlar.

Vatandaşlarımızın Corona virüsü ve maske kullanımıyla ilgili tedirginlikleri devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kamuoyuna açıklama yaparak maske üzerine çalışan 13 firmanın inceleme altına alındığını açıkladı. Denetimlerin devam ettiğini ifade eden Pekcan, söz konusu 13 firmanın 9'unda haksız fiyat artışının olduğunu tespit ettiklerini ve bu yüzden de 104 bin 943'er TL para cezası kestiklerini söyledi.