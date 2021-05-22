Einstein'ın "E=mc²" Yazılı Mektubu 1,2 Milyon Dolara Satıldı

Einstein’ın kaleme aldığı, kütle-enerji eşdeğerliğinin temel formülü olarak kabul gören ‘E=mc²’ formülünün de yazılı olduğu bir mektup, açık artırmada 1,2 milyon dolara satıldı. 1946 yılında kaleme alınan mektubun değeri 400 bin dolar olarak belirlenmişti ancak çekişmeli geçen açık artırma oturumunun sonunda satış yapılan fiyat, belirlenen değerin 3 katına çıktı.

Geniş kitleler tarafından tarihin en iyi fizikçilerinden biri olarak görülen, Almanya doğumlu teorik fizikçi Einstein’ın kişisel hatıralarından biri, açık artırmada 1,2 milyon dolara satıldı. Einstein’ın yaklaşık 10 milyon liraya satılan mektubu, tarihin en ünlü teorilerinden birini de içinde barındırıyordu.

Einstein’ın yakın zamanda düzenlenen bir açık artırma oturumunda meraklılara sunulan mektubu, kaleme alınmasından 75 yıl sonra maddi değerinin milyonlarca misline satıldı. ABD’li bir fizikçiye gönderilmek üzere yazılan mektup, tarihin en ünlü denklemi ‘E=mc²’ ibaresini de taşıyordu.

Mektup, belirlenen fiyatın 3 katına satıldı:

Çağımızın en büyük bilim insanlarından olduğu kabul edilen Albert Einstein’ın 75 yıl önce yazdığı mektup, milyonlarca liralık fiyata alıcı buldu. Mektup, 1946 yılında Polonya asıllı ABD’li fizikçi Ludwig Silberstein’a gönderilmek üzere kaleme alınmıştı. Fizikle uzaktan yakından alakası olmayan insanların bile hafızalarına kazınmış ‘E=mc²’ formülünü de içeren mektup, RR Müzakere Evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Fizikte kütle-enerji eşdeğerliğinin temel formülü olarak kabul gören ‘E=mc²’nin de yazılı olduğu mektuba 400 bin dolar, yani 3,3 milyon TL değer biçildi. Ancak açık artırma süreci çekişmeli geçti ve mektubun fiyatı, sanılanın çok üzerinde bir sayıya ulaştı. Söz konusu mektubun yanı sıra, yine Einstein tarafından yazılan başka mektuplar da satışa çıktı. Ancak bu mektup, belki de üzerindeki ifadenin ününden kaynaklanan bir nedenle tam 1,2 milyon dolara alıcı buldu.