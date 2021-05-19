Hamilton’ın 2010 İstanbul GP Aracı Açık Artırmaya Sunulacak

Son yılların önde gelen F1 pilotu Lewis Hamilton’ın 2010 İstanbul GP’sinde kullandığı aracın açık artırmaya sunulacağı duyuruldu. RM Sotheby’sin ev sahipliği edeceği açık artırma, Hamilton’ın vatandaşı olduğu İngiltere’de düzenlenecek yarışta gerçekleşecek. Aracın en az 5 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyor.

İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, geçtiğimiz yıl ülkemizde düzenlenen İstanbul Grand Prix’sinde şampiyonluğunu ilan etmişti. İstanbul Park’ta düzenlenen yarışta birinci olan Hamilton, yedinci şampiyonluğunu elde ederek F1 efsanesi Michael Schumacher’in rekoruna erişmişti. Bu önemli kilometre taşı, Hamilton’ın kullandığı araçları da efsaneleştirmiş olacak ki araçlardan birinin açık artırmaya çıkacağı, yakın zamanda kamuoyuna duyuruldu.

Genelde sunduğu klasik arabalarla bilinen açık artırma şirketi RM Sotheby’s, bu sefer birincilik alan bir F1 aracını meraklılara sunuyor. Lewis Hamilton’ın 2010 yılında yine İstanbul Park’ta kazanarak şampiyon olduğu yarışta kullandığı McLaren MP4-25A, açık artırmaya çıkarılıyor.

Araç 5 ila 7 milyon dolarlık bir değere sahip

Açık artırmanın sahibi RM Sotheby’s, MP4-25A açık artırmasını “insanın ömründe görmesi zor bir şans” olarak tanımladı. Şu anda dünyanın en iyi F1 pilotu olarak bilinen bir ismin kazandığı ilk yarışlardan birinde kullandığı araca sahip olmak, gerçekten de her gün karşılaşılan bir ihtimal değil. Bir ‘f-kanalı’ barındıran motora sahip araç, buradan elde ettiği aerodinamik avantaj sayesinde saatte yaklaşık 10 kilometre ekstra hız elde etmişti. Aracın hâlâ pistlerde kullanılabileceği belirtiliyor. Ayrıca McLaren MP4-25A, çıkış yaptığı fabrikadaki ekipler tarafından destekleniyor. Açık artırma şirketi, aracın 5 ila 7 milyon dolar arasında bir değere sahip olduğunu söylüyor.

Açık artırma Hamilton’ın memleketinde gerçekleşecek

McLaren MP4-25A modeline özel kullanım için sahip olunup olunmadığı bilinmiyor. Ancak RM, dünyada sadece birkaç tane bulunduğunu söylüyor. Tabii hiçbiri Lewis Hamilton tarafından sürülüp birincilik görmemiş. F1 efsanesinin 2010 Türkiye GP’sinde kullandığı yarış arabası, 18 Temmuz’da gerçekleşecek İngiltere GP’sinde açık artırmaya sunulacak.