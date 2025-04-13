Ekonomi okuryazarlarının yaptığı ekonomi okumalarına farklı bir soluk getirmek istedik. Bütçe yönetiminden paranın psikolojisine kadar farklı alanlarda ekonomi okumaları yapabilirsiniz. Eğer bu alanda daha detaylı okumalar yapmak isterseniz listemize göz atabilirsiniz.

Girişimciler, pazarlama tekniklerini geliştirmek isteyenler, ekonominin inceliklerini öğrenmek isteyenler... Ham ekonomi değil, aynı zamanda ekonomi alanında nelerin olduğunu ve bu alanda farklı okumalar yapmak isteyenlerin ufkunu açabilecek kitapları listeledik. Bu alanda önerdiğimiz kitapları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Listemize göz atmadan önce size güzel bir haberimiz var: Amazon'dan yapacağınız ilk 250 TL ve üzeri kitap alışverişinizde sepette 50 TL indirim uygulanıyor. Sepetinize ekleyeceğiniz kitapların, indirimden faydalanmanız için Amazon satıcılı olmasına dikkat etmeniz yeterli.

Amazon'un 250 TL ve üzeri kitap alışverişinizde sepette 50 TL indirim detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

"Bu içerik 12.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Ekonomi alanındaki kitap önerilerimiz:

PayPal’ın kurucularından ve Facebook’un ilk yatırımcılarından biri olan Peter Thiel, bu kitapta girişimcilik dünyasına kendi deneyimlerinden süzülen net bir bakış sunuyor.

Thiel'e göre teknoloji çağında yaşıyor olsak da gerçek yenilik her alana yayılmış değil. Ona göre esas mesele, var olanı tekrar etmek değil, daha önce hiç yapılmamış bir şeyi hayata geçirebilmek.

“Sıfırdan Bire”, yalnızca start-up kurmak isteyenlere değil, yeni bir bakış açısıyla düşünmek isteyen herkese hitap ediyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon'un 250 TL ve üzeri kitap alışverişinizde sepette 50 TL indirim detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Antropolog David Graeber, bu kitapta hepimize okulda öğretilen o klasik ekonomi hikâyesini sorguluyor: "Önce takas vardı, sonra para icat edildi, işler kolaylaştı." Ama Graeber diyor ki işin aslı pek de öyle değil.

Binlerce yıl önce insanlar alışverişi çoğunlukla borçla, yani güvene dayalı sözlerle yapıyordu. Para, sandığımız gibi her şeyin başı değil; borçsa aslında toplumların nasıl kurulduğunu, bölündüğünü ve zamanla nasıl dönüştüğünü anlamak için kilit kavram.

Kitap, ekonomiden hukuka, ahlaktan dine kadar pek çok alanda borcun izini sürüyor. Sadece ekonomiyle ilgilenenlere değil, "bu işler nasıl böyle oldu" diye düşünen herkese hitap ediyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Arkad, Babil’in en zengin adamıdır. Ama şans eseri değil, akıllı para yönetimi sayesinde. Eski dostları geçim sıkıntısıyla boğuşurken, o servetini katlayarak büyütür. Kitap da tam burada devreye girer: Parayı nasıl biriktirirsin, nasıl harcarsın, nasıl çoğaltırsın? Zamana meydan okuyan, sade ama etkili önerilerle dolu.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Modern yatırımın öncülerinden Philip Fisher’ın bu klasiği, onlarca yıl sonra hâlâ yatırımcıların el kitabı. Sadece hisse seçmek değil, disiplinli düşünmek üzerine. Kitapta ayrıca Fisher’ın yatırım felsefesini derinleştiren diğer önemli yazıları da yer alıyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Günde binlerce satış mesajına maruz kalan insanlar artık kolay ikna olmuyor. Bu kitap, nörobilim destekli tekniklerle müşterilerin beynine doğrudan hitap etmenin yollarını anlatıyor. Etkili sunumlar, güçlü mesajlar, akılda kalıcılık… Hepsi bilimsel temelli.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekonomist, yazar ve mutfak tutkunu Ha-Joon Chang, ekonomiye mutfaktan bakıyor. "Farklı mutfaklara açık olmak sağlıklıysa, farklı ekonomik fikirlere açık olmak da öyledir" diyerek yola çıkan Chang, dünya mutfağından lezzetli örneklerle karmaşık iktisat teorilerini aynı tabakta buluşturuyor.

Çikolatadan işsizliğe, bamya yemeğinden kapitalizme uzanan bu esprili ve ezber bozan kitap, ekonomiyle derdi olanlara damakta kalacak türden bir anlatım sunuyor. Çay demlenirken ekonomiyi biraz daha anlamak isteyenler için birebir.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Alışkanlıklarımız sandığımızdan çok daha fazlasını belirliyor. Pulitzer ödüllü gazeteci Charles Duhigg, hem beynin derinliklerine hem de dev şirketlerin kulislerine inerek şu sorunun peşine düşüyor: Değişim neden bazıları için bu kadar kolayken, diğerleri için yıllar süren bir mücadele?

Michael Phelps’ten Starbucks’a, Martin Luther King’den nörobilim laboratuvarlarına uzanan bu sürükleyici kitap, günlük rutinlerin ardındaki sistemi açığa çıkarıyor. Kısacası, kendini anlamak isteyen herkes için bir rehber niteliğinde.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hatalı kararlar hepimizin başına geliyor; bazen yanlış yatırımlar yapıyoruz, bazen sağlığımızı, eğitimi ya da parayı kötü yönetiyoruz. Thaler ve Sunstein bu kitapta, insanların neden sıkça yanlış seçimler yaptığını ve buna karşı ne yapılabileceğini anlatıyor.

“Dürtme” fikriyle tanıştırıyorlar bizi: Karar verme şeklimizi değiştirmeden, daha iyi tercihler yapmamıza yardımcı olan küçük dokunuşlar. Kredi kartından okul seçimine kadar hayatın her alanında işe yarayan, bilimle desteklenen bu yaklaşım, hem bireyleri hem de toplumları daha iyi bir yöne götürebilir.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

24 yayınevinin basmaya cesaret edemediği, yazarı defalarca tehditlerle susturulmak istenen bu kitap, yayımlandığı her ülkede ses getirdi.

John Perkins, "ekonomik tetikçi" olarak yıllarca gelişmekte olan ülkeleri trilyonlarca dolarlık borç batağına sürükleyen sistemin bir parçasıydı. Dünya Bankası’ndan “yardım” adı altında dağıtılan paraların nasıl büyük şirketlere ve elit ailelere aktarıldığını, bu süreçte neler döndüğünü kendi deneyimleriyle anlatıyor: sahte raporlar, rüşvetler, darbeler... Küresel sömürü sisteminin iç yüzünü öğrenmek isteyenler için sarsıcı ve çarpıcı bir tanıklık.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital kitabının yazarı Thomas Piketty, ekonomik eşitsizliklerin temel nedenlerini mercek altına alıyor. Eserinde, sermayenin birkaç elde toplanmasının eşitsizliği körükleyip körüklemediği, vergi politikalarının bu durumu iyileştirip iyileştiremeyeceği gibi soruları derinlemesine inceliyor. Ayrıca sermayenin aileler arasında nesilden nesile nasıl aktarıldığını, devletin eğitimdeki rolünü ve yüksek ücretlerden alınan vergilerin etkilerini tartışıyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Para biriktirmek bazen imkansız gibi görünebilir ancak Bütçe Yönetimi 101 rehberi sayesinde tasarruf etmeye başlayabilirsiniz. Günlük harcamalar ve beklenmedik giderlerle başa çıkarken bu basit ve pratik rehber finansal hedefler belirlemenize, borçları azaltmanıza, para biriktirmenize ve bütçenizi etkili bir şekilde takip etmenize yardımcı olacak ipuçları sunuyor. Finansal danışmanlara para harcamadan uzman tavsiyeleriyle kendi bütçe planınızı yapabilirsiniz.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon'un 250 TL ve üzeri kitap alışverişinizde sepette 50 TL indirim detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kitaplığınızı zenginleştirmek için şöyle birkaç önerimiz daha var: