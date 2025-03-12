Amazon’da kitaplarda 4 Al 3 Öde kampanyası dün başladı. Biz de bu kampanya kapsamında alabileceğiniz her türden kitabı derledik.

10- 28 Mart tarihleri arasında devam edecek olan 4 Al 3 Öde kampanyası kapsamında kişisel gelişimden polisiyeye, bilim kurgudan fantastik edebiyata birbirinden farklı türlerdeki kitaplar sizleri bekliyor!

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Listemizin ilk sırasında José Mauro de Vasconcelos’un Şeker Portakalı serisindeki üçüncü ve son kitap olan Delifişek var. Serinin son kitabında bu kez Zeze’nin gençlik yıllarına tanık oluyoruz. Çocukken hayal dünyasına sığınan Zeze, artık büyümüş ve hayatın sert gerçekleriyle yüzleşmeye başlamış. Kitapta Zeze'nin içindeki fırtınalar, toplumla yaşadığı çatışmalar ve kimlik arayışı ön planda. Hem hüzünlü hem de mücadele dolu bu hikâye, bizi Zeze’nin yaşam yolculuğuna çıkarıyor.

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Kızıl Veba, Jack London’ın insanlığın çöküşünü anlattığı etkileyici bir distopya. 2073 yılında geçen kitapta, dünyayı kasıp kavuran ölümcül bir salgından sağ kurtulan yaşlı bir adam, torunlarına yıllar önce yaşanan felaketi anlatıyor. Medeniyetin nasıl bir anda çöktüğünü, insanların hayatta kalma mücadelesini ve vahşileşen dünyayı gözler önüne seriyor.

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"Gücü elde etmek isteyenlere, gücün esiri olanlara ya da güce karşı direnenlere..."

İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası, Robert Greene ve Joost Elffers’in güç, strateji ve manipülasyon üzerine yazdığı bir kitap. Tarihten ve gerçek hayattan örneklerle desteklenen bu eser, insan ilişkilerinde iktidar sahibi olmanın yollarını inceliyor. Kitap, savaş ustalarından modern liderlere kadar birçok figürün taktiklerini ele alıyor. Kimi zaman tartışmalı görünen bu yasalar, güç oyunlarını anlamak ve hayatta daha bilinçli hamleler yapmak isteyenler için rehber niteliğinde.

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Stefan Zweig, kısa öykülerden oluşan Ay Işığı Sokağı kitabında okuru karakterlerinin ruh çalkantılarının içine çekiyor. Her hikâyede farklı karakterlerin iç dünyasına yolculuk yaparken, Zweig’in anlatımıyla insan ruhunun en gizli köşelerine dokunuyoruz. Ay Işığı Sokağı, klasik kitap okumayı sevmeyenlerin ön yargısını kıracak türden bir kitap.

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Pürdikkat'te Nir Eyal, bizi dikkat dağınıklığına iten gizli psikolojiyi gözler önüne sererek, bu sorunu çözmenin neden telefonumuzdan, iPad'imizden ya da bilgisayarımızdan vazgeçmek kadar basit olmadığını açıklıyor. Yazar dört aşamalı, araştırma destekli modelle, teknolojinin bizden yararlanmasına izin vermeden, ondan en iyi şekilde faydalanmanın anahtarını sunuyor.

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Çeşitli film ve dizi versiyonları yapılan Dünyalar Savaşı, H.G. Wells’in bilim kurgu türündeki en önemli eserlerinden biri. Kitap, Marslıların dünyayı istila edişini ve insanların bunun karşısındaki çaresiz mücadelesini anlatıyor. Bir anlatıcının gözünden kaos ve korku dolu anlarla ilerleyen hikâye, 19. yüzyılın sonunda yazılmış olmasına rağmen, savaş, teknoloji ve insan doğası üzerine sunduğu düşünceler hâlâ etkileyici.

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Stephen King’in klasik anlatım tarzıyla yazılmış Enstitü, hem gerilim dolu hem de duygusal açıdan etkileyici bir kitap. Kitap, özel yeteneklere sahip çocukların kaçırılıp gizli bir hapishaneye götürülmesiyle başlıyor. Luke Ellis, zeki ve telekinetik güçleri olan bir çocuk olarak burada uyanıyor ve kendisi gibi başka çocuklarla tanışıyor. Enstitü, onları acımasız deneylere tabi tutarak güçlerini sömürmeye çalışıyor. Burası girişi olan ama çıkışı olmayan bir cehennem...

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Ekonomist, yazar ve mutfak tutkunu HaJoon Chang, ekonomide farklı bakış açılarına açık olmanın, en az farklı mutfaklara açık olmak kadar sağlıklı olduğu fikrinden yola çıkarak kaleme aldığı Tadında Ekonomi, zorlu iktisadi fikirleri, dünyanın dört bir yanından yiyeceklerin hikayeleriyle aynı tabakta servis ederek, ekonomik tercihlerimizin yaşadığımız dünyayı nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Yazar bu kitabında, hem ekonomiyle yeni tanışanlar hem de derinlemesine düşünmek isteyenler için keyifli bir okuma sunuyor.

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Bir Zanaatla Beklenmedik Karşılaşma, Zweig'ın en sıradanın içindeki zenginliği gören gözlem yeteneğine çarpıcı bir örnek. Kitabın kahramanı kendini birden gözleyen ile gözlenenin, av ile avcının, öğreten ile öğrenenin yer değiştirdiği baş döndürücü bir çalkantı içinde buluyor ve olanlar oluyor. Kitapta Zweig, insanın hayatındaki anlık karşılaşmaların ne denli dönüştürücü olabileceğini, basit şeylerin bile büyük anlamlar taşıyabileceğini vurguluyor.

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