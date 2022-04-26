Bugün sizlere EKSA'nın çağrı merkezleri için ürettiği kablosuz kulaklığı EKSA H6'yı inceledik. Hadi gelin EKSA H6'nın detaylarına birlikte bakalım.

Yeni bir kulaklık satın almak her zaman karmaşık bir süreçtir. Öncelikle alacağınız kulaklıktan ne beklediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Sonrasında da bu kulaklığın fiyatına oranla neler sunduğunu karşılaştırmalıyız. Bu konuda internette başarılı bir kaynak olması için piyasanın iddialı kulaklıklarını alıp inceliyoruz. Yaptığımız incelemelerde kulaklıkların başarılı ve başarısız yönlerini siz değerli takipçilerimize sunuyoruz. Bugün ise sizlere EKSA'nın kablosuz çağrı merkezi kulaklığı olan EKSA H6 kablosuz kulaküstü modelini inceleyeceğiz.

İçerisinde Qualcomm'un yongasını barındıran ve çevre gürültü önleme özelliğiyle gelen bu kulaklık hem yanında gelen USB aparatı ile hem de Bluetooth 5.0 ile kablosuz bağlantı sağlayabiliyor. Yaptığım incelemelerde özellikle yanında gelen USB dongle aparatının çok kaliteli bir bağlantı sunduğunu gördüm. Bluetooth 5.0 sayesinde de kesintisiz erişim sağlanıyor olsa da yanında gelen aparat bunun da ötesine geçerek çok daha uzak noktalarda bile bağlantıyı destekleyebiliyor. Hadi gelin şimdi çağrı merkezi kulaklığı olsa da çok daha fazlasını vadeden bu kulaklığın teknik özelliklerine bakalım.

EKSA H6 kablosuz kulaklık neler vadediyor?

EKSA H6 ENC kablosuz kulaklık yeterli ses seviyesinden başarılı batarya performansına kadar pek çok anlamda sizi memnun edecektir. Yapay zeka desteğine sahip çevresel gürültü önleyici teknolojisine sahip EKSA H6, dikkat dağıtıcı ortam gürültüsünün yüzde 99,6'sını filtreleyebildiğini iddia ediyor. Bu da kalabalık bir ortamda olsa dahi akıcı telefon konuşmaları yapmanızı sağlıyor. Kalabalık bir ofis ortamında sadece iletişim kurduğunuz kişiye odaklanmanızı sağlayacak EKSA H6, çağrı merkezi ortamları için geliştirildiğini konfor anlamında da doğruluyor.

Yaptığım testlerde uzun süreli kullanımlarda bile kulağımda bir rahatsızlık, terleme vs. yaşanmadı. Yumuşak ve nefes alan kulaklık yastıklarına sahip olan EKSA H6, ayarlanabilir kafa bandı sayesinde hemen hemen her kafa boyutuna rahatlıkla oturabilir.

EKSA H6'nın profesyonel bir ofis kulaklığı olduğunu söyleyebiliriz.

Hem Windows hem de macOS işletim sistemleriyle uyumlu olan EKSA H6, yanında gelen USB dongle aparatı sayesinde herhangi bir ses kaybı yaşamıyorsunuz. Her an kesintisiz bağlantı sunabilen kulaklık, batarya performansı olarak da son derece başarılı.

EKSA H6'yla kesintisiz konuşma ve müzik deneyimi

EKSA H6, 500 mAh'lik lityum pil ile birlikte geliyor. Bu kulaklıkla gün boyu iş görüşmesi yapabilir ve evinizin yolunu tuttuğunuzda müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. 55 saatlik müzik çalma süresi vadeden EKSA H6, 30 saate kadar da konuşma yapmanıza olanak tanıyor. Bluetooth 5.0'ın düşük güç tüketimi yapması sayesinde son derece ideal bir batarya performansı sunan H6'yı 1 haftadır test etmeme rağmen hala şarjını bitiremediğimi söyleyebilirim.

EKSA H6'yla sesinizi karşı tarafa net bir şekilde duyurabilirsiniz.

EKSA H6'yı diğer kulaklıklardan ayıran en önemli özelliklerden biri de mikrofonu. Çağrı merkezleri için üretildiğinden zaten mikrofonun başarılı olması gerektiğini beklemek gerekiyor. Yaptığım incelemelerde mikrofonu gerçekten de son derece kaliteli. Yaptığım görüşmelerde sesim karşı tarafa net bir şekilde ulaştı ve bu konuda herhangi bir olumsuz geri dönüş almadım.

EKSA H6'nın teknik özellikleri

EKSA'nın çevresel gürültü önleme özellikli kulaklığı H6'nın teknik özellikleri şu şekilde:

40 mm çapa sahip sürücüler

Empedans değer: 32Ω ± 15%

Hassasiyet: 114dB ± 3dB

Frekans: 20 Hz ~ 20kHz

Bluetooth 5.0

Kablosuz bağlantı aralığı: 10 metre

Müzik dinleme süresi: 55 saat (yüzde 70 hacimle)

Konuşma süresi: 30 saat (yüzde 70 hacimle)

Şarj süresi: 1,5 saat

Mikrofon çapı: ø2.7x1.85mm

Mikrofon duyarlılığı: -25 ± 1dB

Mikrofon frekansı: 100Hz ~ 10KHz

Mikrofon empedans değeri: 2.2kΩ

Mikrofon için yapay zeka destekli gürültü engelleme

Sonuç: EKSA H6 alınır mı?

EKSA H6, yaklaşık 1 haftadır bende. Bu kulaklığı katıldığım toplantılarda, aldığım online derslerde ve elbette yer yer müzik dinlemek için kullandım. Özellikle toplantı ve online derslerde fazlasıyla işime yaradı. Özellikle evimdeki masaüstü bilgisayarımda online kurs alırken çok işime yaradığını söyleyebilirim. Masaüstü bilgisayarınız varsa ve bluetooth adaptörünüz yoksa bu kulaklık fazlasıyla işinize yarayacaktır.

Müzik konusuna geldiğimizdeyse son derece yeterli bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Elbette işi müzik dinletmek olan kulaklıklara göre bir miktar geride kaldığını söyleyebilirim, ancak amacı online ve telefon görüşmeleri olduğu düşünülürse bunun son derece normal olduğunu söyleyebiliriz. Eğer EKSA'nın kablosuz çağrı merkezi kulaklığı H6'yı daha yakından incelemek istiyorsanız buraya tıklayarak resmi sayfasına ulaşabilir, ayrıca buradan da AliExpress üzerinden satın alabilirsiniz.

Bugün sizlere ENKA'nın çağrı merkezi kulaklığı H6'yı inceledik. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlere iletmeyi unutmayın.