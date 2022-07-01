Bugün sizlere EKSAtelecom H5, kablosuz kulaklıği inceleyeceğiz. Çağrı merkezlerinde büyük kolaylık sağlayacak bu kulaklığın ne gibi özellikleri varmış gelin yakından bakalım.

Hemen hemen her üründe olduğu gibi kulaklıkların da sayısız çeşitleri var. Kulakiçi, kulak üstü, kablolu, kablosuz derken pek çok farklı çeşitlerde kulaklık bulunuyor. Bazı kulaklıklar ise eğlencenin yanında iş hayatında kullanılmak için üretilebiliyor. Bugün sizlere çağrı merkezleri başta olmak üzere iş hayatında kullanabileceğiniz kablosuz kulaklık modeli EKSAtelecom H5'i inceleyeceğiz.

Tek taraflı bir kulaklık olan H5, hafif yapısı, kaliteli mikrofonu, yumuşak kulak yastıkları ve şarj standıyla dikkat çekiyor. Gelin ofislerde kullanılabilecek EKSAtelecom H5'i yakından tanıyalım.

EKSAtelecom H5 teknik özellikleri neler?

ENC çağrı gürültüsü önleme özelliğine sahip kablosuz ofis kulaklığı EKSAtelecom H5, teknik özellik bakımından kullanıcıları memnun edecek özelliklerle geliyor. Sadece 75 gramlık ağırlığa sahip kulaklığın 40 mm'lik sürücü çapı bulunuyor. Konuşmada "-25dB±1dB" değerlerinde hassasiyeti bulunan kulaklığın müzik dinlendiğinde hassasiyet değeri 125dB±3dB olarak belirtiliyor. Kendi USB bağlantı aparatının dışında Bluetooth V5.0'a sahip olan kulaklık, birisi USB dongle, diğeri Bluetooth'la bağlanacak şekilde aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. 10 metreye kadar çalışma aralığı bulunan H5, çağrı merkezlerinin fazlasıyla hoşuna gidecektir.

EKSAtelecom H5'in ses kalitesi nasıl?

EKSAtelecom H5, kendi alanında son derece başarılı bir kulaklık. Tek taraftan ses alabildiğiniz tam bir çağrı merkezi kulaklığı olan EKSAtelecom H5, ofiste kullanmak için yeterli ses seviyesine sahip. 40 mm'lik sürücüye sahip H5, rahat toplantı ve görüşmeler yapmanızın önünü açarken arada müzik de dinyeyeyim diyenlerin ihtiyacını rahatlıkla karşılıyor.

Çağrı merkezlerine yönelik üretilen EKSAtelecom H5, telefon görüşmelerinde ne vadediyor?

EKSAtelecom H5'in çağrı merkezleri başta olmak üzere ofislere uygun olduğunu söylemiştik. Bu kulaklığın odaklandığı asıl alan toplantı ve telefon görüşmeleri. Üzerinde bulunan mikrofonu son derece başarılı çalışan H5'in özellikle sürekli telefon görüşmesi yapan insanları ciddi anlamda rahatlatacağını söyleyebiliriz. Üzerinde bulunan mikrofon 270 dereceye kadar döndürülebilir. Bu da kulaklığı isterseniz sağ kulağa isterseniz de sol kulağa takmanıza olanak tanıyor.

EKSAtelecom H5, tasarım ve malzeme kalitesinde bize neler sunuyor?

75 gram ağırlığında bir kulaklık olan EKSAtelecom H5, küçük yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda sizi yormuyor. Yumuşak kulak yastıklarıyla konforu ön planda tutan H5, çok premium hissettirmese de sağlam bir izlenim sunan malzeme kalitesi kullanmış. Tasarım olarak da çağrı merkezi kulaklıkları arasında şık bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz.

EKSAtelecom H5'in batarya performansı nasıl?

EKSAtelecom H5'in en dikkat çekici özelliklerinden birine geldik. Özellikle bütün gün görüşme yapılan çağrı merkezlerinde kablosuz kulaklık sorun yaratabilir. Çünkü batarya süresi yetersiz kalabilir. EKSAtelecom H5 ise bu sorunun üzerinden geliyor. 45 saate kadar ses çalabilen kulaklık 25 saate kadar da konuşma imkanı sunuyor. Type-C bağlantıyla şarj olan kulaklık, yalnızca 6 dakikalık şarjla 2 saatlik konuşma imkanı sağlıyor.

EKSAtelecom H5'in en çok beğenilen yanlarından biri de her an şarj etmenizi sağlayacak standı oldu. Kulaklığı şarja Type-C ile takabileceğiniz gibi arkasına Type-C kablosu bağlayabildiğiniz standına koyarak da şarj edebilirsiniz. 1.5 saatte şarj olabilen H5, genelde uzun süreli kullanımlar için alınan ofis kulaklıkları arasında en iddialı batarya performansı sunan kulaklıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

EKSAtelecom H5'in erişilebilirlik özellikleri nasıl?

EKSAtelecom H5'in erişilebilirlik özelliklerine baktığımızda tuşlu bir sistem bizi karşılıyor. Kulaklık kısmının üst kısımlarında ses açma ve kapama tuşları karşılıklı olarak duruyor. Ses kısma tuşunun altında kulaklığı açma - kapatma tuşu yer alıyor. Bu tuş aynı zamanda kulaklığı bluetooth'a bağlamanız için de kullanılıyor. Ses açma tuşunun altında ise Type-C girişi bulunuyor. Buradan kulaklığınızı şarj edebiliyorsunuz. Kulaklığın en alt kısmında ise standa oturduğunuzda şarj olmabilmesi için pinler yer alıyor. Ayrıca mikrofon uzantısının üzerinde mikrofonu açıp kapatmanızı sağlayaacak bir adet tuş yer alıyor.

Sonuca gelelim: EKSAtelecom H5 satın alınır mı?

EKSAtelecom H5, özellikle çağrı merkezlerinde kullanabileceğiniz bir kulaklık. Kendi hedefleri doğrultusunda ele aldığımızda ses kalitesinden konforuna kadar son derece başarılı bir kulaklık. Elbette kulaklığın iyi yapmadığı şeyler de var. Örneğin malzeme kalitesi bir tık daha iyi olabilirdi. Bunun dışında kulaklığın şarj standı çok büyük bir kolaylık sağlıyor ve kulaklığın kullanmadığınız her an şarj olmasının önünü açıyor. Bu açılardan baktığımızda 60 dolar fiyat aralığında satılan EKSAtelecom H5, iyi bir alternatif olabilir, ancak bu kulaklığı hangi amaçla almak istediğinizi unutmayın. Eğer EKSAtelecom H5'i daha yakından tanımak istiyorsanız buraya tıklayarak resmi satış sayfasına ulaşabilir, ayrıca buradan da AliExpress sayfasına ulaşabilirsiniz.

Bugün sizlere EKSAtelecom H5'i inceledik. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında bizlere ulaşabilirsiniz.