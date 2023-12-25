Türkiye'nin en önemli internet platformları arasında yer alan Ekşi Sözlük bir kez daha erişime kapatıldı. Site, yeni adresinden hizmet vermeye devam ediyor.

Ülkemizin en eski ve en büyük internet mecralarından biri olan Ekşi Sözlük, daha önce defalarca erişime kapatılmıştı. Son olarak Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı ve "Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçeli karar ile siteye erişim bir kez daha engellendi.

Ekşi Sözlük yetkilileri, alınan kararın ardından sitenin yeni adresini de açıkladı. Bundan böyle siteye erişmek isteyenler eksisozluk111.com adresini kullanacak.

Daha önce de benzer durumlarla karşılaşan Ekşi Sözlük, bu yıl defalarca erişim engeline takıldı

21 Şubat'ta BTK kararıyla erişime engellendi.

22 Şubat'ta da Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, erişim kararını mahkemeden geçirdi.

2 Mart'ta Ekşi Sözlük'ün yaptığı itiraz ile engel kaldırıldı.

BTK da bu karara itiraz etti, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği bu itirazı kabul edip yeniden erişim engeli getirdi.

Bu kararın üstüne 13 Mayıs'ta site, eksisozluk2023.com adını aldı ancak Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği bu siteyi de engelledi.

bu siteyi de engelledi. Site yönetimi 2 gün sonra eksisozluk42.com alan adını aldı.

alan adını aldı. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

14 Aralık'ta ise sitenin güncel adresi olan eksisozluk1923.com, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

ise sitenin güncel adresi olan eksisozluk1923.com, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi. Son olarak da BTK kararıyla eksisozluk1999.com erişime engellendi.

İçimizi yakan 12 şehit haberinden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, site üzerindeki bazı tepki çeken yorumlarda bulunan kullanıcılar hakkında soruşturma başlatmıştı. Kararın bu soruşturma ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Ekşi Sözlük yönetiminden yapılan açıklamada kararın ayrıntısı hakkında bilgilerinin olmadığı, bilgi aldıkça paylaşacakları ifade edildi.

Ekşi Sözlük'ün erişiminin engellenmesi ile ilgili olarak daha önce Türkiye'den açıklama isteyen MLSA ve Free Web Turkey'e sitenin erişim engelinin olmadığı, başka bir adresten siteye erişimin devam ettiği söylenmişti. Son karar ile birlikte o alan adı da sadece on gün sonra engellenmiş oldu.