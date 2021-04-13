İzmir merkezli mobil oyun geliştirme şirketi Ela Game Studio, çalışmalarını Almanya'da sürdüren Roman Kaiser isimli yatırımcıyla anlaşmayı başardı. Yapılan açıklamalara göre Kaiser, 24 çalışanı olan stüdyoya 1,4 milyon euro değerleme ile yatırım yaptı.

Ekim 2020'de İzmir'de kurulan ve bugüne kadar da 20'den fazla mobil oyun geliştiren "Ela Game Studio", Almanya'dan etkileyici düzeyde yatırım aldığını duyurdu. Şirket kurucusu Murat Alagöz tarafından yapılan açıklamalara göre pek çok sektöre yatırım yapan Roman Kaiser isimli yatırımcı, Ela Game Studio'ya 1,4 milyon euro değerleme ile yatırım sağladı. Taraflar, yapılan yatırımdan fazlasıyla memnunlar.

Oldukça iddialı açıklamalarda bulunan Murat Alagöz, Ela Game Studio olarak yalnızca Türkiye değil, dünya genelinde önemli bir mobil oyun geliştiricisi haline gelmek istediklerini söylüyor. Roman Kaiser tarafından yapılan yatırımın bu süreci hızlandıracağını söyleyen Alagöz, seslerinin kısa vadede Avrupa, ABD ve Uzakdoğu'da da duyulacağının altını çizdi.

Roman Kaiser tarafından yapılan açıklamalarda ise oyun sektörünün yatırım yapmak için en doğru alanlardan bir tanesi olduğuna inandığını, Ela Game Studio'nun ise kendine güven verdiğini söylüyor. Kaiser'e göre Ela Game Studio ile yapılan anlaşma, tarafların daha büyük işler yapabilmesinin önünü açacak.

Murat Alagöz, Ela Game Studio'yu kurduğunda bu ekipte birkaç kişi bulunuyordu. Ancak şirketin işlerinin beklenenden bile iyi gitmesi, Ela Game Studio'nun büyümesine sağladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre Ela Games Studio bünyesinde 24 kişi çalışıyor ancak bu çalışan sayısı, Murat Alagöz için hala yeterli değil. Bir de çağrıda bulunan Alagöz, yetenekli isimlere her zaman ihtiyaçlarının olduğunu söylüyor.