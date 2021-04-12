Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, Çinli firmanın ülkemizdeki yatırımları hakkında açıklamalar yaptı. Jing Li, "Türkiye ile büyüyor ve birlikte değer yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde yatırım yapma kararı alan Huawei'nin Türkiye İş Ortakları Konferansı, 9 Nisan'da çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, sözlerine iş ortaklarına teşekkür ederek ve sağlıklı bir işbirliği ekosistemi oluşturmanın önemine vurgu yaparak başladı.

Etkinlikte Huawei Türkiye yetkilileri hem kendi görüşlerini açıkladı hem de diğer iş ortaklarından gelen sorulara cevap verdi. Li, "Huawei birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı 2020'de de büyümesini sürdürdü. Huawei'in 2020 satış geliri 136,7 milyar dolara ulaşırken, şirket yıllık bazda %3,8 oranında büyüdü. Huawei bu büyümeyi Türkiye'de de başarıyla sürdürdü. Huawei'in başarısı sadece Huawei çalışanlarının çabalarına değil, iş ortaklarının büyük desteğine de bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yatırımlar gelecekte de devam edecek

Jing Li, "Gelecekte de Türkiye'ye yatırım yapmaya ve BT sektörüne katkı sağlamaya devam edeceğiz. İş ortaklarımızın sağlıklı bir işbirliği ekosistemi oluşturmak için Huawei ile birlikte çalışmaya devam etmesini arzu ediyoruz. Huawei, iş ortaklarının dijital platform ve araçlarla proje yönetimi yeteneklerini geliştirmelerine, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve iş süreçlerini basitleştirmelerine destek olmaya devam edecek. İş ortaklarımızla birlikte yeni iş alanlarını genişletecek ve yeni işbirliği modelleri geliştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Etkinlikte söz alan diğer Huawei yöneticileri de Türkiye'deki Ar-Ge Merkezi'nin 700 mühendis ve araştırmacıya sahip olduğunu belirttiler. Bu ekiple aktif şekilde yazılım ve bilişim teknolojileri çözümleri üretmek için çalıştıklarını da vurguladılar. Huawei sözcüleri ayrıca Ar-Ge merkezi'nin kalifiye işgücünü büyüteceklerini, uzmanlıklarını üniversiteler ve teknoloji şirketleri ile paylaşacaklarını ülkemizdeki bilişim ekosistemine katkı vermeye devam edeceklerini açıkladı.