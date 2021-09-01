Faturaların Son 12 Yılda Kaç TL Yükseldiği Açıklandı

Veri Kaynağı tarafından 2009’dan bu yana elde edilen veriler karşılaştırarak oluşturulan yeni bir rapora göre Türkiye’nin son 12 yıllık fatura artış miktarları belli oldu. Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet hizmetlerinin birim fiyatta ne kadar arttığı grafiklerle açıklandı.

Ağustos ayında gelen elektrik faturalarının durumu malumunuz. Bunun üzerine Enerji Verimliliği Derneği yönetiminden Abdullah Koç’un “Bunlar daha iyi günler” açıklaması da tedirginlik yaratmıştı. ya daha uzun vadede tüm temel ihtiyaçlarımızdaki faturalar ne kadar değişti? İşte bunun için Veri Kaynağı’nın TÜİK verilerine dayandırdığı araştırmasına göz atıyoruz.

Elektrik, su, doğalgaz, mobil telefon (GSM) ve internet faturalarına yansıyan birim fiyatların artışı, bu temel hizmetler üzerine yapılan harcamaların da düzenli olarak arttığını kanıtlıyor. Eğer kısa vadede yükselen elektrik faturasını sizi düşündürüyorsa, uzun vadede yaşanan artışa göz atmanızda yarar var.

Ağustos’ta gelen faturalara hepimizin şaşırdığı elektrik birim fiyatı son 12 yılda 3,7 katına çıktı:

Ocak 2009 birim fiyatı: 0,24 TL

0,24 TL Temmuz 2021 birim fiyatı: 0,91 TL

0,91 TL Faturalara yansıyan elektrik birim cinsi: kWh (Saat başına kilowatt)

Elektrik faturalarındaki artışın özellikle Ocak 2018’den hız kazandığını görüyoruz. Son 12 yıldaki artış 3,7 kat olurken, 2018’den bu yana artış 2,2 kat. Ayrıca Haziran 2021’den Temmuz 2021’e yaşanan artış 12 kuruş, yani 2009’daki birim fiyatın yarısı kadar.

Su birim fiyatı son 12 yılda 2,9 katına çıktı:

Ocak 2009 birim fiyatı: 1,96 TL

1,96 TL Temmuz 2021 birim fiyatı: 5,78 TL

5,78 TL Faturalara yansıyan su birim cinsi: 1 metre küp, 1 ton

Su faturasındaki birim fiyat artışı elektrik kadar olmasa da 12 yılda yaklaşık 3 kata denk düşüyor. Kasım 2018 - Aralık 2020 arasında bir düşüş seyri yaşansa da 2021’in başından itibaren yine bir artış dönemine girdiğimizi görüyoruz.

Doğalgaz en masumu: Birim fiyatı son 12 yılda 1,2 katına çıktı:

Ocak 2009 birim fiyatı: 1,96 TL

1,96 TL Temmuz 2021 birim fiyatı: 5,78 TL

5,78 TL Faturalara yansıyan doğalgaz birim cinsi: 1 metre küp

Doğalgazda yaşanan artış diğer ihtiyaçlarımıza kıyasla en masumu. Ancak Ocak 2009 - Mayıs 2009 arasındaki ucuzlama dönemi 12 yıl içinde bir daha asla yaşanmamış görünüyor. Keşfedilen yeni kaynaklar ve yapılan doğalgaz boru hattı anlaşmalarına rağmen birim fiyattaki yükseliş devam ediyor.

5G dönüşümünün kapıda olduğu mobil telefon (GSM) faturalarında artış tam 6,1 kat:

Ocak 2009 ortalama fiyat: 10,72 TL

10,72 TL Temmuz 2021 ortalama fiyat: 65,75 TL

Cihaz kampanyaları ile son yıllarda faturalı kullanım oranlarının ciddi şekilde yükseldiği mobil telefon hizmetlerindeki artış miktarı, 6,1 kat ile listenin zirvesinde yer alıyor. Grafikte dönem dönem görülen ani yükselişler ortalama fiyatı bir anda 10 ila 15 TL seviyesinde yukarıya çekmiş duruyor.

Türkiye’nin ortalama hız konusunda ciddi bir gelişme kaydetmediği sabit (geniş bant) internet faturalarında da ciddi bir artış söz konusu:

Ocak 2009 ortalama fiyat: 33,91 TL

33,91 TL Temmuz 2021 ortalama fiyat: 75,35 TL

Son 12 yılda internet faturalarının ortalama tutarı 2,1 kat artış yaşadı. Türkiye’nin en hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler listesinde 98. sırada olduğunu, bağlantı hızındaki artışın diğer ülkelerdeki artışa oranla daha az olduğu düşünürsek, aslında standartların altında bir hizmete kıyasla yaşanan artışın çok fazla olduğunu görebiliyoruz.