Elektrik Faturaları Hakkında Açıklama: Bunlar İyi Günler

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Yüksek Elektrik Faturaları Hakkında Umut Söndüren Açıklama: Bunlar İyi Günler

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Elektrik faturalarında yapılan zamların çok ötesine geçildiği, geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemindeydi. Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Koç, yüksek gelen bu faturalar hakkında umut söndüren açıklamalar yaptı.

En sonuncusu 1 Temmuz’da yapılan yüzde 15’lik zam olmak üzere elektriğe yapılan zamların ardından bir süredir evlere ve iş yerlerine gelen yüksek tutardaki elektrik faturaları gündemde. Sosyal medyada kendilerine gelen faturaları ve ödenmesi istenen mantıksız tutarları belirten kullanıcılar, evde olmasalar dahi yüksek miktarlarda faturalarla karşı karşıya kaldılar.

Durumla ilgili Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Koç, birkaç değerlendirmede bulundu. Açıklamalarında yüksek tutarlı faturaların şirketlerden değil devletten kaynaklı olduğunu belirten Koç, elektrik faturalarında bunların daha iyi günler olduğunu söyledi.

“Yağışlar başlar ve barajlar rahatlarsa elektrik maliyeti düşer”

Elektrik

Koç, yaptığı açıklamalarda elektrik fiyatlarına her tarife döneminde 4 defa zam yapıldığını ifade etti. Bunun yanında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun dağıtım fiyatlarını artırarak şirketlere yardımcı olduğunu söyleyen Koç, ödenen faturaların yüzde 40-45’inin vergi olduğunu belirtti.

Koç, bunun ardından en son 1 Temmuz’da zam yapıldığını ve yeni bir zam geldiğinde bu faturaların daha da can yakacağını söyledi. Bundan dolayı da elektrik faturaları konusunda bunların daha iyi günler olduğuna dikkat çekti. 

Güneş paneli

Bu durumdan nasıl kurtulabileceğimiz gibi konulara gelindiğinde ise Koç, bu şekilde gidilirse ekim ayında halihazırda 74 kuruş olan birim fiyatın 1 lirayı aşabileceğini dillendirdi ve yağışlarla barajlara dikkat çekti. Kuraklığın da bu durumda payı olduğunu söyleyen Koç, yağışların gelmesi ve barajların tekrar dolmasıyla elektrik maliyetinin düşeceğini belirtti.
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El yakan faturalardan tamamen kurtulmak için ise Koç, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin önemli olduğunu söyledi. Bunun devamında Koç, herkes çatı ve bahçe gibi yerlere güneş panelleri koyup kendi elektriğini üretmediği sürece bu faturaların el yakmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak : https://www.indyturk.com/node/402311/ekonomi·/enerji-verimliliği-derneği-yüksek-elektrik-faturalarında-bunlar-iyi-günler
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