Elektrikli Araç Bataryalarının 'Tahmini' Ömrü Açıklandı

Tesla kurucu ortağı JB Straubel, elektrikli araçların bataryalarının şu anda sahip olduğu tahmini ömrü açıkladı. Straubel, kullanıma göre değişmekle birlikte bataryaların 15 yıl dayanacağına inandığını söyledi.

Dünya hızlı bir şekilde elektrikli dönüşüme tanıklık ederken, bu dönüşümün en somut şekilde görüldüğü sektörlerin başında otomobil sektörü geliyor. Benzin depolarının yerini bataryalar almaya devam ederken bir konu, birçok insanın kafasını kurcalamaya devam ediyor: Elektrikli otomobillerin bataryaları ne kadar ömre sahip?

Öte yandan elektrikli dönüşümün henüz başlarında olduğumuz için bu sorunun cevabını tahminlerin ve hesaplamaların ötesinde verebilecek bir veri bulunmuyor. Fakat konu, bu süre hakkındaki tahminlere gelince bazı açıklamalar bulunuyor. İşte bu açıklamalardan biri, bugün Tesla’nın kurucu ortağı tarafından verildi.

"Bataryalar 15 yıl dayanmalı"

Tesla’nın kurucu ortağı ve Baş Teknoloji Sorumlusu JB Straubel, CERAWeek 2022’de verdiği bir demeçte elektrikli otomobil bataryalarının normal kullanımda 15 yıl ömre sahip olduğunu düşündüğünü paylaştı. Straubel, ömrün elbette kullanıma göre değişeceğini belirtirken, insanların eski araçlarına yeni batarya koymalarının da düşük bir olasılık olduğunu ekledi.

Söz konusu tahmin, özellikle Straubel’in ağzından çıktığından büyük önem taşıyor. 2019 yılına kadar Tesla’da batarya geliştirmesinden sorumlu olan Straubel, yeni şirketi Redwood Materials için de elektrikli otomobil bataryalarının ömürleriyle yakından ilgileniyor. Dolayısıyla tahminin yalnızca önemli değil, tutarlı bir tahmin olduğu da söylenebilir.