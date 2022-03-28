Fiat Egea Hibrit Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Fiat, Türkiye'deki en popüler otomobillerden Egea'ya hibrit motor seçeneği ekledi. Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon versiyonlara eklenen hibrit motor seçeneği, 1,5 litrelik turbo benzinli motora eşlik eden 48 volt elektrik motorundan oluşuyor. İşte hibrit motorlu Egea modellerinin fiyatları ve özellikleri...

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden Egea'ya hibrit motor seçeneği geldi. Fiat tarafından yapılan açıklamalarda, Egea ailesinin neredeyse tüm modellerine hibrit seçeneğinin eklendiği ifade edildi. Peki Fiat Egea'nın hibrit motor seçenekli versiyonları tüketicilere neler sunuyor ve fiyatları nasıl? Gelin hep birlikte kısmen elektriklenen Egea'lara yakından bakalım.

Tahmin edebileceğiniz üzere Fiat Egea'nın tek bir hibrit motor seçeneği bulunuyor ve bu motor tüm modellerde ortak olarak kullanılıyor. Bu bağlamda; Egea'nın hibrit motorlu versiyonlarında 1,5 litrelik turbo benzinli motor bulunacak. 130 beygir güç ve 240 Nm tork sunan bu motor, 15 kW'lik 48 volt elektrik motoru ile destekleniyor.

Fiat Egea Hibritle 7 ileri otomatik vites geldi

Hibrit motor seçenekli Fiat Egea'lar da başka bir ilk daha var. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, hibrit motorlu Egea modellerinde ilk kez 7 ileri DCT şanzıman kullanıldığı ifade edildi. Bu şanzıman, hızlı ve hissedilmeyen vites geçişlerine imkan tanıyor. Akıllı kontrol algoritması sayesinde optimum sürüş deneyimine imkan tanıyan sistem, ıslak çift kavrama ile de tork kaybını engelliyor.

Hibrit motorlu Fiat Egea'nın fiyatları nasıl olacak?

Fiat Egea Sedan Hibrit:

Easy: 509.900 TL

509.900 TL Urban: 529.900 TL

529.900 TL Lounge: 559.900 TL

Fiat Egea Hatchback Hibrit:

Urban: 549.900 TL

Fiat Egea Cross Hibrit:

Street: 534.900 TL

534.900 TL Urban: 554.900 TL

554.900 TL Lounge: 584.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon Hibrit:

Lounge: 589.900 TL

Fiat tarafından yapılan açıklamalara göre hibrit motor seçenekli Egea modelleri, yarın itibarıyla ön siparişe açılacak...