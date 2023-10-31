Volkswagen'in elektrikli otomobili ID.3, 2,5 yıl süren bir teste sokuldu. Bu süreçte 100 bin kilometre yol yapılan otomobilin batarya sağlığı, beklentilerin üzerindeydi. İşte elektrikli otomobillere bakışınızı değiştirecek testin sonuçları...

Otomotiv sektörü, son birkaç yıldır büyük bir dönüşümün içinde. Bu dönüşüm, fosil yakıtlı otomobillerin emekliye ayrılıp, elektrikli modellerin baskın hâle gelmesini sağlıyor. Ancak elektrikli otomobiller, nispeten yeni teknolojiler olmaları nedeniyle tüketiciler için bazı soru işaretleri oluşturuyorlar. Mesela bataryalar.

Elektrikli otomobiller, geleneksel yöntemlerle üretilmiş dev bataryalara sahipler. Bu da bizi şu sonuca götürüyor: Her elektrikli otomobilin bataryası, bir gün mutlaka ömrünü tamamlayacak. Hatta pek çok tüketici, sırf bundan kaynaklı olarak elektrikli otomobillerden uzak kalmayı tercih ediyor. Zira batarya kapasitesini yitiren bir elektrikli otomobilin bataryasının nasıl değişeceği ve bunun kaç paraya mâl olacağı tam olarak bilinmiyor. Şimdiyse bu bilinmezle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Volkswagen ID.3, uzun süreli batarya testinden başarıyla çıktı!

Avrupa'nın en büyük ve en önemli otomobil derneği olarak bilinen ADAC, Alman otomobil devi Volkswagen'in şehir içi kullanıma uygun elektrikli hatchback modeli ID.3 üzerinden bir test gerçekleştirdi. 2,5 yıl süren bu testte, Volkswagen ID.3 ile tam 100 bin kilometre yol yapıldı. Bu süreçten sonra ID.3'ün bataryası ile ilgili yapılan inceleme, elektrikli otomobillere bakış açınızı değiştirecek türdendi.

Batarya sağlığı, 100 bin kilometre kullanımdan sonra yüzde 93 seviyesindeydi!

ADAC yetkilileri tarafından yapılan test sonucunda, 100 bin kilometre kullanılan bir Volkswagen ID.3'ün batarya kapasitesinin yüzde 93 olduğu tespit edildi. Evet, batarya sağlığı ilk günkü kadar iyi değildi ancak yüzde 7'lik kayıp, 100 bin kilometre için kabul edilebilirdi.

Test sırasında Volkswagen'in tavsiyelerine de uyulmadı!

Volkswagen, elektrikli otomobilleri için bazı şarj tavsiyeleri veriyor. Bu tavsiyelerden bir tanesi de hızlı şarj sistemleriyle ilgili. Volkswagen'e göre batarya ömrünü uzun tutmak isteyen kullanıcıların, hızlı şarj sistemlerini yüzde 80 seviyesine kadar kullanmalılar. Ancak ADAC'ın test ekibi, böyle bir şey yapmadı. Ekip, aracın bataryasını sık sık, hızlı şarj sistemiyle yüzde 100'e kadar şarj etti. Hâl böyleyken elde edilen sonuç, hiç de fena değildi.

Merak edenler için söyleyelim; Volkswagen, elektrikli otomobilleri için 8 yıl veya 160 bin kilometre kullanım için yüzde 70 batarya sağlığı garantisi veriyor. ADAC tarafından elde edilen sonuçlar ise gerçek kullanım testlerinin, Volkswagen tarafından verilen garanti kapsamından çok çok daha iyi seviyede olduğunu gözler önüne seriyor.