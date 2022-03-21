Elektrikli Araçlara Hazır Olmadığımızı Gösteren Video

Bir Tesla kullanıcısının paylaştığı video, dünyanın henüz elektrikli otomobillere o kadar da hazır olmadığını gösterdi.

Elektrikli araçlara son yıllarda giderek artan ilgi, beraberinde yeni bir ihtiyaç olan şarj istasyonlarını getirdi. Ancak bu otomobillerin en yaygın olduğu ülkelerden ABD'de bile henüz yeterli sayıda şarj istasyonu yok. Özellikle tüm dünyada akaryakıt fiyatlarının artmasıyla (petrolün en ucuz olduğu ülkelerden biri olan ABD’de bile), birçok insan benzinli araçlardan elektrikli araçlara geçiş yaptı ancak akaryakıt zammından kaçarken, şarj istasyonu kuyruğuna yakalandılar.

Üstelik bazı manzaralar gösteriyor ki dünya henüz tamamen elektrikli araçların kullanımına geçmeye hazır değil. Bugün yaşanan bir olayda BusinessInsider ekibinden Ben Bergman, Twitter'da Tesla aracı ile birlikte şarj istasyonunda uzun bir sıraya girdiği bir video paylaşarak Elon Musk’a elektrikli araç şarj istasyonlarının az olması konusunda sitem etti. ABD’deki elektrikli şarj araç istasyonlarının azlığından şikâyet eden ve altına da Tesla CEO’su Elon Musk’ı etiketleyen Bergman'a Elon Musk da aynı bir ‘bilgi-işlem yetkilisi’ gibi anında cevap verdi.

‘6 dolar ödeyip benzinimi doldurup gitmeyi tercih ederdim’

Ben Bergman'ın Twitter’da paylaştığı videoda elektrikli araç şarj istasyonlarının azlığı sebebiyle onlarca metrelik kuyruk oluşmuş durumdaydı. Bergman, gönderisinde şunları “Bu, bir Tesla sahibi olarak galonuna 6 dolar ödeyip depomu doldurup gitmek istediğim nadir anlardan biri. Daha fazla süper şarj istasyonlarına ihtiyacımız var @Elon Musk.” ifadelerini kullandı.

Elon Musk, Bergman’ın tweetine ‘Üzerinde çalışıyoruz’ diye cevap verdi. Bergman’ın paylaştığı videoda yaklaşık 11 elektrikli aracın şarj olmak için sıraya girdiği görülüyor. Elektrikli araçların şarj olmasının da biraz uzun sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda gerçekten bu biraz sinir bozucu bir durum.