Tüm dünya önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen elektrikli araçlara geçmenin yollarını arıyor ve birçok ülkede elektrikli araç popülasyonu da bir hayli artmış durumda. Peki ülkemiz Türkiye’de elektrikli araç popülasyonu ne durumda? Fiyatları ne kadar? Şarj istasyonları yeterli sayıda var mı? Togg ne durumda? Gelin bir bakalım.

Tüm dünyada ve ülkemizde petrol ve benzin fiyatları artmasından petrolün gelecek için iyi bir seçenek olmadığını anlamışsınızdır. Petrol ve iklim değişikliği/kaynak sıkıntısı giderek büyüyor ve dolayısıyla elektrikli otomobillerin devri git gide yaklaşıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde birçok ülke ve büyük otomotiv markası, benzinli otomobillerden tamamen sıyrılıp elektrikli araç üretmeye yönelecek.

Peki ülkemiz Türkiye ne durumda? Şu anda Türkiye’de kaç tane elektrikli otomobil var? Elektrikli otomobillerin fiyatları ne kadar? Elektrikli otomobiller için gerekli olan altyapı ve şarj istasyonları yeterli düzeyde mi? Bütün bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.

TOGG yaklaşıyor: Ülkemizdeki altyapı ne durumda?

Yerli elektrikli otomobil TOGG, bildiğiniz gibi hemen kapıda. En azından geliştiricileri böyle söylüyor. TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’a TOGG’un yollara çıkmadan önce ülkemizde yeterli altyapısı olup olmadığı sorulduğunda kendisi şöyle cevap veriyor: “Şarj altyapısı gereksinimleri konusunda çalışmalar tüm paydaşların görüşleri alınarak tamamlandı. Hızlı ve yaygın alt yapı oluşumuna destek için Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. ile hazırlıklara başladık. 2022 itibarıyla kurulum çalışmalarına başlıyoruz”

Ek olarak TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri şirketi, kendi şarj istasyonunu kurabileceğini ya da Türkiye’deki mevcut şarj istasyonu altyapıları için yeni bir model geliştirebileceğini açıkladı. Şu anda Türkiye’nin 81 ilinde 2021 yılında 2.000’e yakın şarj istasyonu bulunuyor.

Altyapı sadece TOGG için kurulmayacak herhalde, peki Türkiye’de kaç elektrikli otomobil var?

Geçtiğimiz günlerde sizlerle Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobillerin bir listesini paylaşmıştık. O içeriğe dilerseniz aşağıdan ulaşabilirsiniz ancak biz size bir özet sıralayalım:

Renault Zoe | 772 adet

BMW iX3 | 663 adet

Porsche Taycan | 353 adet

Mercedes-Benz EQC | 331 adet

BMW iX | 146 adet

Peki Türkiye’deki elektrikli otomobillerin fiyatları ne kadar?

Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobil şu anda 550.900 TL ile Renault Zoe 2021 modeli. En pahalı elektrikli araç ise 7.000.000 TL’lik fiyat etiketi ile Porsche Taycan Turbo S Paket 2022 modeli. Bakalım TOGG bu listede nerede yer alacak.

Renault Zoe 80 kWh Zen Paket (2021): 550.900 TL

Renault Zoe 80 kWh Zen Paket (2022): 576.900 TL

MG ZS EV 44.5 kWh Luxury Paket (2021): 669.000 TL

Hyundai Kona 100 kWh Progressive Paket (2021): 705.122 TL

Mini Cooper 32.6 kWh Inspired Paket (2022): 979.785 TL

Hyundai Kona 150 kWh Progressive Paket (2021): 1.024.287 TL

Skywell ET5 71.98 kWh Premium Plus Paket (2022): 1.218.000 TL

Mercedes-Benz EQA 350 4Matic AMG Plus Paket (2021): 1.446.500 TL

BMW iX3 80 kWh Yeni Impressive Paket (2021): 1.784.900 TL

Jaguar I-Pace 90kWh HSE Paket (2021): 2.150.591 TL

BMW İX xDrive40 First Edition Sport Paket (2022): 2.654.900 TL

Mercedes-Benz EQS 580 4Matic Heritage Edition Paket (2021): 4.207.500 TL

Porsche Taycan Turbo Paket (2022): 5.180.000 TL

Porsche Taycan Turbo S Paket (2022): 7.000.000 TL

GÜNDEM | Elon Musk Türkiye’de

Bildiğiniz gibi Tesla’nın kurucusu Elon Musk geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi ve ardından bugün, Tesla'nın araçlarının Türkiye’ye teslimatı hakkında görüşmeler yapıldığı konusu gündem oldu. Elon Musk’ın Türkiye’ye gelişi ve Tesla ile alakalı gündem içeriklerimizi görmek için aşağıdaki haberlere tıklayabilirsiniz.

Siz Türkiye’deki elektrikli araçların durumu ve akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.