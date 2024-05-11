Uçakların çevreye verdiği zarar yadsınamaz. Bunun için arabalarda olduğu gibi elektrikli motorlara geçmek mantıklı olmaz mıydı? Sahiden, hiç elektrikli uçaklara şahit olabilecek miyiz?

Uçakların küresel karbon emisyonlarına katkısı azımsanamayacak kadar fazla. 2050 yılına kadar ise katlanarak artacağı tahmin ediliyor.

Peki uçaklar dünyamıza bu kadar zararlıyken arabalarda olduğu gibi elektrikli versiyonlarına geçmemiz mümkün mü? Mümkünse ne zaman?

Elektrikli uçaklar, her açıdan çok daha iyi olabilir.

Yapay zekâ ile görselleştirildi.

Uçakların elektrikli motorlara geçmesiyle karşılacağımız tek fayda karbon emisyonlarının ortadan kaybolması değil; aynı zamanda yakıt maliyetlerinin %90 oranında düşmesi, bakım maliyetlerinin %50 azalması ve gürültünün %70 oranında kaybolması gibi diğer faktörler var.

Örneğin elektrik motorları 20 bin saatte bir bakıma ihtiyaç duyarken geleneksel motorlar, 2 bin saatte bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Yani çevresel faydalarının yanı sıra işletme maliyetlerindeki potansiyel tasarruf azımsanamayacak kadar fazla.

Bazı şirketler, elektrikli uçaklar üzerinde çalışıyor.

Airbus, Eviation, Ampaire, MagniX gibi şirketler; elektrikli uçuş için yarıştalar. Hatta "Cape Air" adlı hava yolu, Eviation’dan uçak satın alarak hayata geçen ilk elektrikli uçaklardan birine sahip olmayı planlıyor.

Peki kaç yılında havada göreceğiz bu elektrikli uçakları?

İlerleyen teknolojiye yatırım yapmak isteyen şirketler ve hükûmetler, elektrikli havacılık için epey heyecanlı. Spesifik bir örnek verecek olursak, 2017 ila 2019 yılları arasında elektrikli havacılık girişimlerine ortalama 250.000.000 dolar harcadılar.

Günümüzde ise 170 civarı elektrikli uçak projesi var ve birçoğu özel, kurumsal, banliyö seyahatleri için tasarlanıyor fakat Airbus, 2030’a kadar, 100 yolcu kapasiteli uçakların kullanıma hazır olacağını söylüyor.

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