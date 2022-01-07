E-imzalar, 10 Ocak’ta Kimlik Kartlarına Yüklenmeye Başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, elektronik imzaların 10 Ocak Pazartesi günü 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacağını açıkladı. Ocak ayı sonunda özelliğin tüm Türkiye’de aktif hale geleceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz kasım ayında kimlik kartlarına gelecek yeni özelliği duyurmuştu. Buna göre elektronik imzalar (e-imza), bir ay içinde kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktı. Çipli kimlik kartlarına gelecek ve bürokrasiyi azaltacak bu yeni özellik hakkında bugün yeni bir açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda e-imzanın kimlik kartlarına aktarılması işleminin 10 Ocak Pazartesi günü 50 ildeki nüfus müdürlüğünde başlayacağını açıkladı. Bakan, Ocak ayı sonunda da bu özelliğin 81 ilin nüfus müdürlüğünde aktif hale geleceğini belirtti. Açıklamaya göre e-imzalı çipli kimlik kartları, yakında Ziraat Bankası ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanarak tüm Türkiye’ye yayılacak.

E-imza nedir?

Elektronik imza, ıslak imza ile aynı amaca hizmet eden, fakat fiziki ortamda değil, elektronik ortamda oluşturulan bir imza çeşididir. E-imzanın yapısıysa ıslak imzadan farklıdır. Belirli bir şekle sahip olmak yerine e-imza, karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan kişinin kimliğiyle örtüşen bir veridir. E-imza almak için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Kimliklere yüklenen e-imza ile neler yapılabilecek?

Çipli kimlik kartlarıyla birlikte kullanıma açılacak olan elektronik imza özelliği, bankalar ve finans kurumları, sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve şirketler ve üniversiteler başta olmak üzere pek çok yerde kullanım alanına sahip olacak. E-imza sayesinde gerçekleştirilebilecek işlemlere örnek olarak her türlü başvurular, vergi ödemeleri, elektronik oy verme işlemleri, e-sözleşmeler gibi işlemler verilebilir. Fakat bu işlemlerden hangilerinin uygulamaya konulacağı henüz bilinmiyor.