Elidor'un geçtiğimiz gün yayınlanan ve epey konuşulan Ebrar Karakurt'lu yeni reklam filmi, Twitter'da büyük bir tartışmanın odağı haline geldi. İletişim profesörü Ali Atıf Bir'in 'Global marka Elidor eşcinselliği mi savunuyor?' diye başlayan paylaşımı ve sonrasında yayınladığı anketler kısa sürede büyük tepki topladı.

Elidor, geçtiğimiz gün yeni reklam filmini yayınladı. Bu sene milli voleybol takımında sergilediği performans ile adından bolca söz ettiren Ebrar Karakurt'u reklam yüzü olarak seçen Elidor, Ağustos ayının ortalarında sosyal medyada beslemeye başladığı reklam kampanyasının dün gelen videosuyla hedeflediği ilgiyi gördü, kampanya büyük beğeni topladı.

Elidor'un 'Kendi Yolumuzda' kampanyasının bir parçası olarak 'Dedim olabilir' sloganı ile yayınlanan reklam filmi, Twitter'da büyük bir tartışmaya konu oldu. İletişim profesörü ve reklamcı Ali Atıf Bir, önce Instagram hesabında, ardından da Twitter hesabında ''Global marka Elidor eşcinselliği mi savunuyor? Muhafazakar değerlere meydan mı okuyor? Elidoru yöneten bilkentli, tedli kadın marka yöneticileri CHP’nin yapmaya korktuğu şeyi mi yapıyorlar?'' şeklinde bir soru sorarak tepki toplayan bir tartışma başlattı. Bir, paylaşımının sonunda bu soruya YouTube kanalında cevap arayacaklarını ve yarını beklememizi eklemeyi de ihmal etmedi.

Çünkü biliyorsunuz, kısa saçlı kadınlar şampuan kullanmıyor:

Bu paylaşımının etkisi sonrası Bir, ''Bir şampuan markası 20 oyuncu içinde reklamda oynatmak üzere en kısa saçlıyı niye seçer? @ElidorTurkiye Hangi amaçla?'' şeklinde bir soru yöneltti ve ardından da şıklarda 'Spora destek', Kadın hareketine destek', 'Özgür bireye destek', LGBT hareketine destek' olan bir başka anket başlattı.

Haftalar boyunca sergilediği performansla gündemden düşmeyen milli bir sporcunun reklam yüzü olmasının arkasında büyük bir gizem aramaya gerek var mı, bu seçeneklerin hepsi doğru olamaz mı, bunların herhangi birinin doğru olması yanlış mı, geçtiğimiz haftalarda cinsel yönelimine yönelik linç girişiminde bulunulan bir kadını yeniden bu konuda bir 'tartışma malzemesi' haline getirmek kime ne kazandırır, kısa saçlı kadınlar şampuan kullanmaz mı, markaların kadınlar üzerinden uyguladığı reklam politikası uzun süredir bu tür bir yaklaşımı içerirken bunu yeni bir şey gibi ele almak ne kadar doğru gibi pek çok 'karşı soru' yöneltebileceğimiz bu gündeme dair Twitter'da tepki gecikmedi.

Gelen tepkiler ve yorumlar arasından kimilerini RT'leyerek bu konuda belli bir bakışı öne çıkarmaya çalışan ve gelen tepkilere verdiği yanıtlarda 'homofobik olmadığını, reklama kötü demediğini, bunun kendisi için bir PR olmadığını' belirten Bir, yarattığı tartışmanın özellikle Twitter gibi bir mecrada yalnızca 'tartışma' olarak kalmayacağını ve linç etmek için hazırda bekleyen büyük bir kitlenin yeniden cinsel yönelimi üzerinden Ebrar Karakurt'a ''saldıracağını'' atlamış olmalı.

Twitter'da Bir'in sorularına gelen bazı tepkiler:

Ali Atıf Bir'in gelen tepkilere bazı cevapları...