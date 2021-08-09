Elmastan Bile 'Sert' Olan Dünyanın En Güçlü Camı Üretildi

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, uzun uğraşlar sonunda yüksek basınçla temperlerdikleri fullerenden dünyanın en sert camını elde etmeyi başardılar. Ultra sert ve ultra dayanıklı olarak nitelendirilen bu kristalimsi camın, aynı zamanda yarı iletken olması sebebiyle ilerleyen dönemlerde güneş pillerinde kullanılması bekleniyor.

İsveç, Çin, ABD, Almanya ve Rusya'dan bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir çalışma sonucunda, elmasa bile bir çizik atabilecek kadar sağlam, dünyanın en sert camı üretildi. National Science Review adlı bilim dergisinde yayınlanan makaleye göre bu cam, olağanüstü mekanik ve elektronik özelliklere sahip olması sebebiyle, yarı iletken silikonların yerini almaya aday olabilir.

Bilim insanlarının "ultra sert, ultra güçlü ve yarı iletken" olarak nitelendirdiği bu materyalin, en zorlu koşullara bir dayanıklı olmasından dolayı güneş pillerinde kullanılması bekleniyor. Ancak bilim insanları, yüksek maliyetlerden dolayı bu cam için seri üretime geçmenin şimdilik zor olduğunu belirtiyor.

Dünyanın en sert camı, fulleren kullanılarak elde edildi

Çin Yanshan Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalarda, kozmetik ürünlerinde kullanılan ve 60 karbon atomuyla meydana gelen bir molekül olan fulleren kullanıldı. Bilim insanları, bu molekülü 25 GPa basınç ve bin 200 santigrat derece ile temperleyerek, 12 saat sonucunda AM-I, AM-II ve AM-III olarak adlandırılan üç farklı malzeme elde etti.

Uzun uğraşlar sonucunda elde edilen malzemelerden AM-III, türünün şimdiye kadar ki en sert örneği olarak kayıtlara geçti. Doğal elmas taşının dayanıklılığı 50 ila 70 gigapaskala ulaşırken, yayınlanan makalede AM-III'ün dayanıklılığının 113 gigapaskala ulaştığı vurgulandı.

AM-III'ün hem bu kadar dayanıklı olması hem de mekanik ve elektronik özelliklerle dolu olması, bu materyalin güneş pilleri ve silahlar gibi yüksek basınç ve sıcaklıklarda çalışan cihazlarda kullanımının uygun olduğu gösterdi. Bilim dünyasında büyük ses getiren bu buluşun kullanım alanının, materyalin yarı iletken olması sebebiyle bir hayli geniş olması bekleniyor ancak yapılan açıklamalara göre şimdilik bu kristalimsi camın maliyetinin fazla olması, bilim insanlarını seri üretime geçirmekten alıkoyuyor.