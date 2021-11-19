BM'den Elon Musk’a Yanıt: 6 Milyar Dolar Böyle Harcanacak

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk ve David Beasley arasında geçen ‘açlığı bitirme’ geriliminin ardından Beasley, Musk’ın istediği gibi 6 milyar doların nasıl kullanılacağını açık bir şekilde paylaştı. Musk’tan bu paylaşıma henüz cevap gelmedi.

Yaklaşık iki hafta önce 300 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley arasında ilginç bir diyalog geçmişti. CNN’in attığı yanlış başlık sonucunda Beasley’in sözleri ‘Elon Musk’ın servetinin %2’siyle açlık biter’ olarak anlaşılmış, Musk da buna “Nasıl olacağını söyleyin, Tesla hisselerini satacağım.” şeklinde yanıt vermişti.

Beasley, yanlış başlığa dikkat çekerek 6 milyar doların açlığı tamamen bitireceğini değil, bitirmesine yardımcı olabileceğini belirtmişti. Musk’sa bu açıklamadan önce de ifade ettiği hesapların halka açık olması gerektiği sözünü yeniledi. Ardından Beasley, Musk’ı görüşmeye davet ederek hesapları ve planları kendisine göstermeyi teklif etti. Bu teklife Musk’tan yanıt gelmezken geçtiğimiz gün Beasley, bahsi geçen 6 milyar doların açlıkla mücadelede nasıl bir rol oynayacağının anlatıldığı bir yazı paylaştı.

42 milyon insanı kurtarmak için 6,6 milyar dolar gerekiyor:

COVID, çatışma, iklim krizi ve yükselen tedarik zinciri fiyatlarına dikkat çeken Beasley, 45 milyon kişinin hayatının tehlikede olduğunu açıkladı. Ardından Beasley, Elon Musk’ı etiketleyerek “Temiz bir plan ve açık hesap istedin. İşte! Seninle ve hayat kurtarma konusunda ciddi olan bir başkasıyla konuşmaya hazırız.” ifadelerini kullandı. Sonrasında “2022’de açlığı önlemek için 6,6 milyar dolar gerekiyor” diyerek hesapların anlatıldığı yazıyı paylaştı.

Paylaşılan hesaba göre toplam 6,6 milyar dolarlık para, Afrika’nın geneli, Latin Amerika ve Karayipler ile Güneydoğu ve Orta Asya’daki 43 ülkede toplam 42 milyon insan için şu şekilde kullanılacak:

3,5 milyar dolar , gıda ve gıda teslimatı için kullanılacak.

, gıda ve gıda teslimatı için kullanılacak. 2 milyar dolar , marketlerin çalışabileceği yerlerde nakit ve yiyecek kuponu vermek için kullanılacak.

, marketlerin çalışabileceği yerlerde nakit ve yiyecek kuponu vermek için kullanılacak. 700 milyon dolar , 43 ülkedeki ülke içi koşullara ve operasyonel risklere uyarlanmış milyonlarca ton daha fazla gıda transferi, nakit transferi ve kupon için verimli ve etkili programların tasarlanması, büyütülmesi ve uygulanması için kullanılacak.

, 43 ülkedeki ülke içi koşullara ve operasyonel risklere uyarlanmış milyonlarca ton daha fazla gıda transferi, nakit transferi ve kupon için verimli ve etkili programların tasarlanması, büyütülmesi ve uygulanması için kullanılacak. 400 milyon dolar, bölgesel operasyon yönetimi ve idaresi için kullanılacak.

Paylaşılan yazıda 6,6 milyar dolarla açlıktan kurtarılacağı belirtilen 42 milyon insanla birlikte dünya genelinde toplamda 282,7 milyon insanın açlık sınırında olduğu açıklandı. Elon Musk, Beasley’nin kendisini etiketleyerek paylaştığı planlara henüz bir cevap vermedi.