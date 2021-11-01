Elon Musk, Servetinin %2'siyle Açlık Biter Sözüne Sert Yaptı

Yaklaşık 300 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Elon Musk, 'servetinin %2'siyle dünyadaki açlık biter' tartışmasına sert bir yanıt verdi. Musk, hesabın herkese açık bir şekilde yapılıp paranın nereye gideceğinin açıklanması durumunda Tesla hisselerini satıp bu işe girişeceğini açıkladı.

Forbes’un güncel verilerine göre bugün 292,6 milyar dolarlık servete sahip olan Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, dünyanın en zengin insanları sıralamasında en yakın rakibine 100 milyar dolarlık fark atmış durumda. Musk’ın bu devasa servetiyse geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından sert bir şekilde gündeme getirilmişti.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, Elon Musk’ın servetinin yalnızca %2’siyle, yani yaklaşık 6 milyar dolarla dünyadaki tüm açlık sorununun çözülebileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Elon Musk’tan beklenen yanıt da gecikmedi. Musk’ın yanıtı, Dünya Gıda Programı hakkındaki çarpıcı veriye dayanarak geldi.

‘Nasıl çözüleceğini söyleyin, hisseleri satıp yapalım’

Twitter’da Dr. Eli David tarafından yapılan bir paylaşım, Elon Musk’ın servetinin küçük bir kısmının dünyadaki açlığı bitireceği açıklamasıyla çelişiyordu. Bu paylaşıma göre Dünya Gıda Programı, 2020 yılında yaklaşık 8,4 milyar dolar elde etmeyi başarmıştı. Elon Musk da 8,4 milyar dolarla açlık sorununu çözemeyen Programa şu şekilde çıkıştı:

“Dünya Gıda Programı bu Twitter thread’inde 6 milyar doların açlığı tam olarak nasıl çözebileceğini söylerse anında Tesla hissesi satacağım ve bunu yapacağım (6 milyar dolar vereceğim). Ancak herkese açık bir hesaplama olmalı, böylece insanlar paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilir.”

Musk’ın çıkışına 6 milyar doların açlığı sonlandıracağını söyleyen Beasley cevap verdi:

Beasley, Musk’ın yaptığı çıkışa şeffaflık ve herkese açık hesaplama için sistemlere sahip olduklarını, Musk’ın ekibinin bu konuda tamamen emin olabilmek için kendileriyle birlikte çalışabileceklerini ifade ettiği bir cevap verdi.

Peki açlığı sonlandırmak için 6 milyar dolar isteyen, 2020’deyse 8,4 milyar dolar toplayan Dünya Gıda Programı, nasıl oldu da açlığı bitiremedi?

Birleşmiş Milletler dahilindeki bu program, uzun zamandır tartışma konusu olmaya devam ediyor ve 2020’de topladığı rakamın açıklanmasıyla yeniden okların hedefi oldu. Programın topladığı paraya rağmen neden açlığı bitiremediğindiyse Elon Musk’ın Tweet’ine yanıt verdiği Dr. Eli David cevapladı. David, Musk’ın ‘herkese açık hesaplama’ talep etmesi üzerine bu talebe şu şekilde cevap verdi:

“Herkese açık hesaplama mı? Korkunç bir fikir. İnsanlar, paranın çoğunun bürokrasiye ve beceriksizliğe harcandığını görecek.”