Geçtiğimiz gün Elon Musk’ın servetinin %2’sinin dünyadaki açlığı bitirmede rol oynayabileceğini söyleyen BM yetkilisi, bu kez Musk’a konuşma teklif etti. Musk ise henüz bu teklife yanıt vermedi. Öte yandan BM yetkilisi, Musk’ın ‘tüm hesaplar halka açık olsun’ talebine de cevap vermedi.

Geçtiğimiz gün Elon Musk ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley arasında ateşli bir tartışma yaşanmıştı. David Beasley, Elon Musk’ın servetinin yalnızca %2’siyle (yaklaşık 6 milyar dolar) dünyadaki açlığın bitebileceğini söylemişti. Bunu gören Elon Musk da Birleşmiş Milletler’in 2020’de 8,4 milyar dolar topladığını gösteren bir paylaşımın altında Beasley’e sert çıkmıştı.

Musk, bu paylaşımlarında kısaca “6 milyar doların açlığı nasıl sonlandıracağını halka açık bir hesapla göster, Tesla hissesi satıp hemen bitirelim.” demişti. Musk’ın bu açıklaması, BM’nin 8,4 milyar dolar toplamış ve bununla açlığı bitirememiş olduğu gerçeği bir araya gelince David Beasley’e olan tepkiler haliyle büyüdü. Beasley de son yaptığı açıklamayla CNN’in haberini düzeltti, fakat Elon Musk’ın önemli bir talebini geri çevirdi.

Olay, yanlış lanse edildi:

Elon Musk’ın bu cevabına yanıt veren Beasley, sözlerine Musk’ın servetinin %2’sinin dünyadaki açlığı bitirebileceği açıklaması hakkında CNN tarafından atılan başlığı eleştirerek başladı. CNN’in “BM Dünya Gıda Programı Direktörü, Elon Musk’ın Serveti’nin %2’sinin Dünyadaki Açlığı Çözebileceğini Söyledi” başlığının doğru olmadığını ifade etti. CNN, haberinde düzenleme yaptı ve hatayı düzeltti. Beasley, 6 milyar doların açlığı çözebileceğini değil, çözmeye yardımcı olabileceğini söylüyordu.

Beasley, sözlerine şu şekilde devam etti:

“6 milyar dolar dünyadaki açlığı bitirmeyecek ancak jeopolitik istikrarsızlığı, toplu göçü önleyecek ve 42 milyon insanı açlığın eşiğinden kurtaracak. COVID/çatışma/iklim krizleri nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir kriz.”

“Yardımınızla umut getirebilir, istikrar sağlayabilir ve geleceği değiştirebiliriz. Hadi konuşalım: Falcon Heavy kadar karmaşık değil, ama en azından bir konuşma yapmamak için fazla tehlikeli. Sana gelmek için bir sonraki uçakta olabilirim. Duyduklarını beğenmezsen beni dışarı at!”

Bu açıklamaların ardından Musk, hesaplamaların halka açık olması gerektiğini destekleyen bir açıklama daha yaptı:

“İnsanların paranın tam olarak nereye gittiğini görebilmeleri için lütfen mevcut ve önerilen harcamalarınızı detaylı olarak yayınlayın. Güneş ışığı harika bir şey.”

Musk, bir diğer Tweet’inde BM’yi utandıracak bir haber paylaştı:

Yukarıdaki Tweet’inden birkaç dakika sonra Musk, 2015 yılında BM hakkındaki skandalı gösteren bir haberin bağlantısını ekleyerek: “Burada ne oldu?” sorusunu sordu. Haber, “9 yaşa kadar küçük çocuklar, yiyecek alabilmek için BM yetkilileriyle cinsel istismara zorlandı” başlığını taşıyordu.

En son böylesine iğrenç bir skandalla karşımıza gelen kurum Dünya Sağlık Örgütü’ydü:

Fakat Direktör, Musk’ın ve insanların “halka açık hesap” talebini alttan alta reddetti, haberle ilgili hiçbir cevap da vermedi:

“Tweetler yerine size göstermeme izin verin. Dünya veya uzay fark etmeksizin her yerde buluşabiliriz ancak Dünya Gıda Programı çalışanlarının süreçlerini ve evet, teknolojilerini görebileceğiniz bir yer öneririm. Planı getireceğim ve kitapları açacağım.”

Musk ve Beasley arasında geçen konuşma burada sonlandı. Pek çok kişi Elon Musk’ı savunurken aynı zamanda böylesine bir açlığı bitirme önerisinin neden Twitter yanıtlarında yapıldığını da sorguladı.