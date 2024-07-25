Ahmet Nazif Zorlu Ne Oldu da Otel Yapmak için Milyonlar Saydığı Adaya Otel Yapmaktan Vazgeçti? İşte Zorlu’yu Çevreci Yapan Zeytin Adası’nın Hikâyesi

4 dk okuma süresi
7
1
1
0
0
Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Ahmet Nazif Zorlu'yu özellikle Vestel ile tanıdığımız Zorlu Holding’in başarılarıyla tanıyoruz. Bu sefer bir şirket öyküsü değil daha samimi bir hikâye anlatacağız. Ahmet Nazif Zorlu’nun bir adaya âşık olmasının öyküsünü incelemeye başlayalım.

Zorlu Holding Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden. Beyaz eşyadan tekstile, tekstilden enerji sektörüne uzanan geniş bir yelpazede büyük şirketleri bünyesinde barındırıyor.

Zorlu Holding’in kurucusu olan Ahmet Nazif Zorlu, turizm de dahil olmak üzere çeşitli yatırımlarla şirketi gün geçtikçe büyütmeyi başarmış bir iş insanı.

Öyküsünü anlatacağımız Zeytin Adasını da aslında turizm yatırımı yapmak amacıyla 2005 yılında satın alıyor.

Zeytin Adası

Zeytin Adası aslında ilk olarak 1979 yılında orman sınırları dışına çıkarılıyor ve 1997 yılında Uzan ailesi tarafından satın alınıyor.

Adanın Ahmet Nazif Zorlu’dan önceki eski sahibiyse iş adamı Asil Nadir olarak belirtiliyor.

Adaya Asil Nadir’in borcu nedeniyle İmar Bankası tarafından el konulmasının ardından ada TMSF’ye devrediliyor ve satışa çıkartılıyor.

Ahmet Nazif Zorlu ise Fethiye’nin Göcek mahallesine uzun yıllardır hayranlık duymasının da etkisiyle TMSF’den satışa çıkarılan Zeytin Adasını satın almaya karar veriyor.

11 milyon dolar karşılığında, üzerinde 70 bin zeytin ağacı bulunan 650 dönümlük bu adayı satın alan Zorlu, aslında bu adayı turizm yatırımı yapmak amacıyla aldığını belirtiyor.

Ek olarak, Zorlu'nun sahip olduğu bu ada 12 Adalar arasında özel mülk niteliği taşıyan tek ada olma özelliğini taşıyor.

Peki turizm yatırımına ne oluyor? Zorlu, adayı görünce ağaçları kesmeye kıyamadığı için rafa kalkıyor!

Ahmet Nazif Zorlu Zeytin Adası

Ahmet Nazif Zorlu, aslında üzerine otel inşa etmek için satın aldığı bu adayı turizm amaçlı kullanmaktan vazgeçiyor.

Adayı gördüğü an âdeta âşık olduğunu belirten Zorlu, “Adayı görünce üzerindeki tek bir ağaca bile dokunmaktan vazgeçtim.” ifadelerini kullanıyor.

Göcek hayranlığının da etkisiyle adanın doğal güzelliğini bozmaya kıyamayan Ahmet Nazif Zorlu’nun, otel projesini iptal ederek adayı yatırım amaçlı kullanma fikrinden uzaklaştığı ve adayı bireysel amaçlı kullandığı biliniyor.

Zorlu’nun bu konudaki ifadeleriyse şu şekilde; "Bu adayı görünce ben de artık bir çevreci gibi bunu bu şekilde muhafaza etmek istiyorum. Çünkü yapılaşma burayı bozar. Hiçbir ağacına el değdirmeden burayı kendim, ailem ve yurt dışından gelen misafirlerim için kullanacağım."

Özetle Ahmet Nazif Zorlu'nun Zeytin Adası hikâyesi, doğaya duyulan sevginin ve koruma isteğinin istenildiğinde ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: CNN, Haber 7

Türk iş dünyası ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Sabancı Holding’ten Ayrılarak Gratis’i Kuran Demir Sabancı’nın Azim ve Kararlılıkla Dolu Başarı Hikâyesi
İLGİLİ HABER

Sabancı Holding'ten Ayrılarak Kendi Şirketlerini Kuran Aile Üyeleri: Gratis, Pegasus ve Daha Fazlası...
İLGİLİ HABER

Özyeğin'in En Büyük Pişmanlığının Öyküsü: Hüsnü Özyeğin Turkcell'i Nasıl Kendi Elleriyle Mehmet Emin Karamehmet’e Kaptırdı?
İLGİLİ HABER

Koç Holding’in Nadir Başarısızlıklarından: Arstil Mobilya Bir Anda Nasıl Sanki Hiç Var Olmamış Gibi Ortadan Kayboldu?
İLGİLİ HABER

İstanbul’un Kalbinde Bomboş Duran 1 Milyar Dolarlık İş Merkezi Tat Towers’ın Entrikalarla Dolu Hikâyesi
İLGİLİ HABER

Koç ve Sabancı’nın Ezeli Rekabetinin Fitilini Ateşleyen İlk Olay: At Heykeli Savaşı!
İLGİLİ HABER

Bir Dönem Oldukça Popüler Olan Bimeks, Kliksa Gibi Pek Çok Teknoloji Mağazası Nereye Kayboldu?
İLGİLİ HABER

Bir Zamanların Devleri Olsalar da Sonunda İflas Bayrağını Çeken 23 Türk Şirketi
İLGİLİ HABER

Vestel’in Ürettiği Yerli ve Millî Akıllı Telefon "Venüs" Ne Oldu da Piyasadan Silindi?
İLGİLİ HABER

Koç Holding'in Bilinmeyen Ortağı Lütfü Doruk'un Hikâyesi (Vehbi Koç, Koç Holding'i Tek Başına Kurmamış!)
İLGİLİ HABER

Koç ve Sabancı'nın, Garanti Bankası'nı Almak İçin Yaptıkları Soğuk Savaşın Az Bilinen Öyküsü
İLGİLİ HABER

Sabancı’nın En Büyük Pişmanlığının Öyküsü: Yatırımcıların Göz Bebeği SASA Nasıl Oldu da Sabancı Holding Tarafından Satıldı?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
7
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
7
1
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler