Elon Musk, Twitter'da koronavirüs aşılarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yalnızca bir karikatür paylaşan Musk, takipçilerinden hem destek hem de tepki gördü. Peki o paylaşımda ne vardı?

Yaptığı her açıklama ile gündeme oturan milyarder iş insanı Elon Musk, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Koronavirüs pandemisine pek de inanmadığını söyleyen Musk, katıldığı bir podcast yayınından sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Musk'ın Twitter'da yaptığı paylaşım, hem tepki hem de destek gördü.

Elon Musk'ın Twitter'daki paylaşımında hiçbir açıklama yok. İş insanı, yalnızca bir karikatür paylaştı. Paylaşılan bu karikatürde iki insan vardı. Bunlardan bir tanesi sayısız doz aşı vurulmuş, diğeri ise hiç aşı olmamıştı. İkisinin düşündüğü ortak şeyse aslında derin mesajlar içeriyordu. Öyle ki karikatürde paylaşılan her iki kişi de birbiri için "Neden ölmediler?" diyordu.

İşte Elon Musk'ın paylaştığı karikatür

Koronavirüs pandemisinin insanları ikiye bölmesinin altında yatan konulardan bir tanesi de aşı. Bir kesim, aşıyı gözü kapalı bir şekilde savunurken diğer kesimse aşının etkisini hiçbir şekilde kaybetmiyor. Üstelik taraflar, tıpkı Elon Musk'ın yaptığı paylaşımdaki gibi birbirlerinin öleceğini düşünüyorlar.

Bu savaşın kazananı yok. Aşı olanlar da aşı olmayanlar da COVID-19 nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar. Ancak istatistikler, aşı olmayan kişilerin hastalığa karşı daha savunmasız olduklarını, ölüm risklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Peki siz hangi taraftasınız? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.