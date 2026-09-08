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Elon Musk Belgeselinden Fragman Yayımlandı [Video]

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Oscar ödüllü Alex Gibney'in yönettiği, Elon Musk'ı anlatan belgeselden fragman yayımlandı.

Elon Musk Belgeselinden Fragman Yayımlandı [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji dünyasının en sıra dışı, en hırslı ve aynı zamanda en çok tartışılan figürlerinden biri olan Elon Musk, devasa bir belgesel projesiyle sinema perdesine taşınıyor. Bugün ise merakla beklenen bu belgesel hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

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Elon Musk’ı konu edinecek “Musk” belgeselinden yaklaşık 48 saniye uzunluğundaki bir kısa tanıtım fragmanı yayımlandı. Fragman, bize Musk’ın hayatıyla ilgili neler göreceğimiz hakkında bilgi veriyor.

Musk belgeselinin fragmanı

Fragman, uzay araçlarının ve astronotik cihazların yer aldığı dikkat çekici montaj görselleriyle açılıyor. Arka planda ise Musk hakkında yapılmış birbirinden tamamen farklı, zıt ve sert yorumlar yankılanıyor. Video olay örgüsüne dair detaylı bir ipucu vermese de Musk’ın kamuoyunda nasıl keskin bir şekilde kutuplaştırıcı bir figür haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Fragmandaki seslendirmelerde Musk hakkında adeta iki ayrı kutbun görüşleri çarpışıyor. Tanıtımın ilk saniyelerinde "O belki de yaşayan en büyük mucit. O gerçek hayattaki Iron Man. Tüm zamanların en büyük inşaatçılarından biri" ifadeleri duyulurken, ilerleyen saniyelerde ton hızla sertleşiyor. Dış sesler devamında, "O tarihteki en büyük kapitalist. O kaotik, rastgele, keyfi, açıkça acımasız ve bencil. O bir faşist" cümleleriyle devam ediyor. Fragmanın finali ise bir uzay aracının yere çakılıp alevler içinde patladığı anlarda gelen "Elon bir nükleer bomba" yorumuyla tamamlanıyor.

Belgeselin yönetmenliğini Oscar ödüllü Alex Gibney üstlenecek. Yapım 2023’ten beri geliştiriliyor. Projenin basına yansımasının ardından Elon Musk, kendi X hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak belgeselin kendisini karalamayı hedefleyen bir yapım olacağını öngörmüştü.

Yaklaşık 4 saat olacağı belirtilen Musk, dünya prömiyerini 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirecek. Venedik'teki gösteriminin hemen ardından festival yolculuğuna Toronto Uluslararası Film Festivali ile devam edecek. Vizyona ise 16 Ekim tarihinde girecek.

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