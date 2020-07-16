Dünyanın en büyük Twitter kullanıcıları arasında olan Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos gibi isimlerin Twitter hesaplarından 1000 dolar bitcoine 2000 dolar verilecek tarzı paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bu olayın bir hacker saldırısı olduğu ve insanların dolandırıldığı düşünülüyor.

Bitcoin dolandırıcıların son adresi şimdi de Twitter’daki büyük hesaplar oldu. Aralarında Elon Musk, Bill Gates, Apple, Jeff Bezos, Uber Kanye West gibi hesapların da bulunduğu pek çok Twitter hesabında kullanıcılardan Bitcoin istenen mesajlar paylaşılıyor. Doğrulanmış Twitter hesaplarına yapılan bu saldırıda, özellikle çok yüksek takipçili hesaplar hedef alındı.

Şu an halihazırda atılan tweetlerin çoğu silinmiş olsa da hackerların hala yeni doğrulanmış hesaplar üzerinden Bitcoin paylaşımı yaptığı ve çeşitli sebeplerle takipçilerden Bitcoin istediği biliniyor. Elon Musk gibi ünlü isimlerin Twitter hesabından 1000 dolarlık bitcoin gönderirseniz 2000 dolar olarak geri gönderileceğini söyleyen tweetler paylaşan hackerlar, halihazırda sürekli yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Kısa süre önce Elon Musk’ın hesabından atılan ilk tweet silinmişti, ancak biz bu satırları yazarken bir başka paylaşım daha yapıldı. Twitter’dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi, ancak şu sıralar hackerlara karşı anlık bir mücadelenin verildiği düşünülüyor.

Binlerce dolar birikti

Anlık olarak Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Apple gibi milyonlarca takipçisi olan hesaplarda yapılan bu paylaşımlar, kullanıcıların bu kişilere güvenmesinden dolayı para da kazandırıyor gibi görünüyor. Çok hızlı bir şekilde geliri artmaya devam eden Bitcoin hesabında biz bu haberi yazarken 65.000 dolar birikti. Bu sayı hızla artmaya devam ederken, pek çok kuruluş insanları bu paylaşımların bir dolandırıcılık ürünü olduğu konusunda uyarıyor. Yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.