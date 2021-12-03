Elon Musk, Twitter hesabından yine gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Şimdi de siyasete karışan milyarder iş insanı, siyasi makamlar için yaş sınırı getirilmesi gerektiğini savundu.

Uzay turizmi ve otomotiv sektörüne yaptığı katkıların yanı sıra kripto para dünyası ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'da yine çok konuşulacak yeni bir açıklama yaptı. Bu kez politikacılar ile ilgili konuşan Musk, siyasete yaş sınırı getirilmesi gerektiğini söyledi.

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalar, takipçilerinden de destek buldu. 350 binden fazla beğeni, 35 binden fazla retweete ek olarak sayısız yanıt paylaşım, insanların küresel çapta siyasetle ilgili ortak görüş sergilediğini ortaya koymuş gibi görünüyor. Peki Elon Musk'a göre siyasette yaş sınırı kaç olmalı?

Elon Musk: Siyasi makamlara aday olunamayacak bir yaş sınırı getirelim. 70'in biraz altı olabilir

Milyarder iş insanının düşüncesine göre 70 yaşına yaklaşan kişilerin, siyasi makamlar için aday olmaması gerekiyor. Dışarıdan bakıldığında oldukça mantıklı görünen bu teklifin herhangi bir ülke tarafından ciddiye alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor. Olmaz da diyelim ki Türkiye'de böyle bir karar alındı. Bu durumda hangi siyasetçiler yaş sınırına takılırdı?

Türkiye'deki bazı siyasetçilerin yaşları