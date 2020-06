Elon Musk Hakkında 20 Şaşırtıcı Gerçek

Elon Musk, Tesla ve SpaceX gibi birçok başarılı projeye imza atmış şirketlerin sahibi. Mühendis ve aynı zamanda girişimci olan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde SpaceX ile "ilk insanlı uzay seferini" gerçekleştirmişti. Başarıları ve servetiyle ünlü Elon Musk'a dair 20 şaşırtıcı gerçeği sizler için paylaştık.

Dünya basınında en çok ses getiren girişimcilerden birisi olan Elon Musk, sahip olduğu şirketleri ve serveti ile göz dolduruyor. Otomobil firması Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO’su olan Elon Musk, bugüne kadar birçok başarılı projelere imza attı. Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde çalıştığı projelere daha detaylı bakmak isterseniz, daha önce yazmış olduğumuz yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Hem okul hem de iş hayatında son derece başarılı olan Elon Musk’ın daha önce duymadığımız birçok şaşırtıcı özelliği bulunuyor. Küçüklüğünden beri aklını ve zekasını kullanmayı seven mühendis ve girişimci Elon Musk hakkındaki bilinmeyen gerçekleri sizler için anlattık.

1. Toplamda 3 ülkenin vatandaşı: Güney Afrika, Kanada ve A.B.D

Elon Musk, Güney Afrika, Pretoria’da büyüdü ve 17 yaşına geldiğinde Kanada’ya taşındı. Kanada’da geçen 3 yılın ardından Philadelphia Üniversitesinde Ekonomi ve Fizik okumak için Amerika’ya gitti.

2. Çoğunu işine harcadığı devasa bir servete sahip:

Sahip olduğu Tesla ve SpaceX gibi şirketler, bu şirketlerin yan kuruluşları başta çok para harcattı, ancak zamanla Elon Musk’a büyük bir servet kazandırdı. Forbes dergisine göre Musk, 42,4 Milyar Dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları listesinde 37. sırada bulunuyor.

3. Bilgisayar programlamayı çok küçük yaşlarda öğrendi

Elon Musk, henüz 9 yaşındayken kendi kendine temel bilgisayar programlamayı öğrendi. Bu konuda o kadar hevesli ve hırslıydı ki, 12 yaşında geldiğinde uzay temalı bir bilgisayar oyunu olan Blastar’ı çıkarttı ve oyunu sadece 500 Dolar karşılığında bir bilgisayar dergisine sattı. Çıkarmış olduğu Blastar oyununu buraya tıklayarak hala oynamanız mümkün.

4. Stanford Üniversitesi’ni 2 günde terk etti:

Elon Musk, Pensilvanya Üniversitesinde Fizik ve Ekonomi dallarında iki ayrı diploma elde etti. Daha sonra Stanford Üniversitesinde tekrar Fizik okumaya hak kazandı. Üzerinde çalıştığı Zip2 Corporation adlı şirkete daha fazla yoğunlaşmak isteyen Musk, kayıt olduktan tam 2 gün sonra okulu bıraktı.

5. Iron Man; Tony Stark karakteri için ilham kaynağı oldu

Marvel evreninin kahramanlarından birisi olan Iron Man, yani Tony Stark karakteri biraz Elon Musk’tan esinlenilerek yaratıldı. Karakteri canlandıran oyuncu Robert Downey Jr., karakterin ruhunu yakayalabilmek için bir gün Elon Musk’la oturup sohbet ettiğini belirtti. Bunlara ek olarak bir de Iron Man’in ikinci filminin bazı sahneleri Musk’ın SpaceX şirketinde çekildi. Hatta bu nedenle filmde bile yer aldı:

6. Tesla’dan komik bir maaş alıyor (Hisseleri haricinde):

Elon Musk’ın Tesla’dan alacağı tazminat 40.000 dolardan daha az ve söylenenlere göre kendisi şirketten alacağı maaşları hesabından çekmiyormuş bile. Sahip olduğu 35 Milyon dolar değerinde Tesla hisseleri ve SpaceX’ten kazandığı parayla, Elon Musk’ın Tesla’dan alacağı maaşı çok da umursamaması gayet doğal gözüküyor.

7. James Bond filminde kullanılan deniz altı aracını satın aldı

Elon Musk, James Bond serisine ait 1977 yapımı The Spy Who Loved Me (Beni Seven Casus) filminde maket olarak kullanılan “Wet Nellie” isimli su altı aracını satın aldı. Musk, yakın zamanda arabayı istediği zaman su altı aracına dönüşebilecek gerçek bir arabaya dönüştürme planlarının olduğunu söyledi.

8. Elon Musk, büyük bir X-Men hayranı:

Tesla’nın fabrikalarına yapılan yenilikler sırasında Musk, fabrikada kullanılan robotların isimlerini X-Men filmlerinden esinlenerek verdi. Filmdeki Xavier, Iceman, Wolverine, Storm ve Colossus gibi isimleri kullanan Musk, bu robotların aslında bir süper kahraman olarak görülmesi gerektiğini de belirtti.

9. Üniversitede evini gece kulübüne dönüştürüyordu:

Pensilvanya Üniversitesinde okurken Elon Musk ve oda arkadaşı, okulun sunduğu yurtta yaşamaktan vazgeçip daha büyük bir eve geçmek istediler. Yaşamak istedikleri evin kirası çok yüksek olunca, Musk bu büyük evi geceleri gece kulübüne dönüştürerek kira parasını çıkarttı.

10. Roket yapmaya daha çocukken başladı:

Küçüklüğünde ailesi uzakta olduğu zamanlar ona bir bakıcı tutulduğunu Elon Musk verdiği bir röportajda; “Bakıcı benimle ilgilenmiyordu ve ben de rahatça kitaplardan öğrendiğim kadarıyla patlayıcılarla oynayıp roketler yapmaya çalışıyordum. Yaptığım aktiviteler beni öldürebilirdi ve bugün hala 10 parmağımın yerinde olması beni şaşırtıyor” diyor.

11. Tam bir Dungeons & Dragons (Zindanlar ve Ejderhalar) ustası

Elon Musk, masaüstü rol yapma oyunu olan Dungeons & Dragons’ı bayılarak oynadığını ve hatta gençliğinde kuzenleriyle birlikte turnuvalara katılmak için Güney Afrika’nın en büyük şehirlerinden birisi olan Johannesburg’a bile gittiğini söyledi. Kuzenlerinden birisi olan Pete Rive, turnuvayı kazanmalarının en büyük sebebinin Musk’ın sahip olduğu olağanüstü hayal gücüyle insanları büyülemesinden kaynaklandığını söylüyor.

12. Bir zamanlar günde sadece 1 dolar ile geçinmeye çalışıyordu

Elon Musk, verdiği bir röportajda Amerika’ya taşındığı zaman alışverişlerini toplu bir şekilde yaptıktan sonra günde sadece 1 dolar ile geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi. Sürekli sosisli yiyip portakal suyu içtiğini söyleyen Musk, bunları tüketmekten sıkıldığı zaman işin içine biraz makarna, yeşil biber ve sos kattığını belirtti.

13. 16 yaşında kendi oyun salonunu açmak istedi

Elon Musk’ın hayat hikayesini konu alan bir kitapta, Musk’ın lise yıllarında kardeşiyle beraber bir Atari dükkanı açmak istediği belirtiliyor. Musk, küçük yaşta olmasına rağmen bu konuda o kadar ciddiymiş ki işleri dükkan kiralama ve sözleşme imzalamaya kadar götürmüş ancak yetkililer tarafından küçük yaşta olduğu için ret yemiş

14. Ansiklopedileri küçük yaşta okuyor, bitiriyordu:

Musk, onu yetiştiren şeyin önce kitaplar, sonra ailesi olduğunu dile getiriyor ve eskiden gününün 10 saatini kitap okumaya ayırdığını belirtiyor. Musk’ın henüz 9 yaşındayken Britannica Ansiklopedisi'nin tamamını ve daha sonrasında Yüzüklerin Efendisi, Otostopçunun Galaksi Rehberi ve Isaac Asimov’un Vakıf serisi gibi klasik kitapları okuduğu söyleniyor.

15. Eğer 2010'da Tesla'ya yatırım yapsaydınız şu an zengindiniz:

2010 yılında, Tesla henüz bir startup şirketiyken Elon Musk’a yatırım yapsaydınız, hisseleriniz şu anda tavan yapmış olacaktı. CNB’nin yapmış olduğu hesaplamalara göre o zamanlar Tesla’ya yapılan 1.000 Dolarlık bir yatırımın şu anda 21.000 Dolardan daha fazla bir değeri olacaktı.

16. Elon Musk’ın sevgilisi, ruhunu satılığa çıkardı

Elon Musk’ın Kanadalı şarkıcı kız arkadaşı Grimes’ın son derece garip bir kişilik olduğunu söyleyebiliriz. Açtığı bir sanat galerisinde yapmış olduğu eserlere ek olarak ruhunun bir parçasını da satışa sunacağını söyleyen Grimes, ruhunun en yüksek fiyatı teklif edene satılacağını belirtti. Haberin daha detaylı versiyonuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

17. Elon Musk Mars’ta öleceğini düşünüyor

Mars’ı kolonileştirme konusunda obsesif olan Elon Musk, 40-100 yıl içerisinde Mars’ta tam 1 milyonluk nüfusa sahip bir koloni kuracağını söylemişti. Mars’ gitmenin bedelini sadece 200.000 Dolar olarak belirleyeceğini söyleyen Musk, ölmek istediği yerin de Mars olduğunu sık sık dile getiriyor. Dilerseniz haberin tamamını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

18. Tesla hissedarları tarafından davalık oldu, neredeyse kendi şirketinden kovuluyordu:

Sahip olduğu otomobil şirketi Tesla’da sıkıntılı bir süreç geçiren Musk, bu sürecin onu psikolojik olarak çok yıprattığını söyledi ve Twitter üzerinden hisseleri 420 Dolar üzerinden özelleştireceğini ve şirketin borsadan çekileceğini belirten bir yazı paylaştı.

Tesla’nın hissedarları, şirketin yaşadığı kötü süreç ve Musk’ın dalga geçer gibi sorumsuzca yaptığı paylaşımdan dolayı Musk’a dava açtı. Musk, açılan davalardan sonra ortaya atılan iddialara karşın bu paylaşımları yaparken uyuşturucu kullanmadığını, her şeyi sakin bir kafayla yazdığını belirtti. Haberi daha detaylı bir şekilde okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

19. Tayland’daki mağarada mahsur kalan 12 çocuğu kurtarmak isteyen birisini "pedofili" olmakla suçladı

Elon Musk, Tayland’da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve öğretmen için bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştı, SpaceX'in geliştirdiği dalgıç kıyafetleriyle kurtulmalarına yardımcı olmak istediğini belirtmişti. Çocukların kurtulmalarını isteyen başka bir mağaracı bir öneride bulundu ve Musk bir dedektif tutarak bu adamın 12 yaşındaki bir kızla evli olduğuna dair kandırıldı.

Bu bilgilerden yola çıkarak Elon Musk, sadece yardımcı olmak isteyen bu adamı Twitter’da pedofili olmakla suçladı ve olay mahkemeye taşındı. İşin sonunda Musk’ın tuttuğu dedektifin bir dolandırıcı olduğu ortaya çıksa da, Elon Musk büyük bir spekülasyona imza atmış oldu. Haberin detaylı versiyonuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

20. Uzayda çekilecek ilk film için hazırlıklara başladı

Elon Musk ve Tom Cruise, uzayda çekilecek ilk film için kolları sıvadı. Henüz geliştirme aşamasında olan bu filmin nasıl çekileceği ve konusunun ne olduğu tam olarak belli olmasa da, SpaceX, Nasa ve Tom Cruise bu aksiyon dolu film üzerinde çalışmalara başladı bile. Proje hakkında daha detaylı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.