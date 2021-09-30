CodeCon isimli konferansta kripto paralarla ilgili konuşan Elon Musk, kripto paraların yok edilemeyeceğini ifade etti. Bu yatırım araçlarının ancak yayılımının yavaşlatılabileceğini ifade eden Musk, kripto paraları önemsediğini söyledi.

Kripto para camiasının 2021'de en çok konuştuğu isim, hiç şüphesiz Elon Musk'tı. Büyük bir yatırımcı olduğu bilinen Musk, özellikle de Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla piyasanın altını üstüne getirmişti. Hatta yatırımcıların bir bölümü, bir noktadan sonra sadece Musk'ın yaptığı açıklamalara göre hareket etmeye başlamışlardı.

CodeCon isimli bir konferansa katılan Elon Musk, burada da kripto para piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kripto paraların önemli olduğuna inandığını söyleyen milyarder iş insanı, yine de bunun Mesih'in dünyaya ikinci kez gelişi* gibi bir şey olmadığını belirtti. Musk'ın hükümetlere de bir çağrısı vardı.

"Hiçbir şey yapmayın"

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre kripto para birimlerini yok etmek, artık mümkün değil. Ancak Musk'a göre kripto paraların ilerleyişinin yavaşlatılması mümkün. Aslında Musk'ın yaptığı bu açıklamanın hayatımızın bir gerçeği olduğunu söyleyebiliriz. Zira Bitcoin ve diğer kripto paraların günlük yaşamda istenildiği kadar aktif olarak kullanılmıyor oluşu, kripto paraların ilerleyişini ciddi anlamda yavaşlatıyor. Elon Musk, hükümetlere yaptığı çağrıda ise kripto paralarla ilgili hiçbir şey yapılmaması gerektiğini savundu.

Kripto para piyasalarına genel olarak baktığımızda ise toparlanma emarelerinin olduğunu görüyoruz. Piyasadaki en büyük hacme sahip kripto para birimlerinin bir bölümü yükselirken, bir bölümünde düşüş devam ediyor. Örneğin Bitcoin, saat 11:05 itibarıyla 43 bin 313 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ethereum 3.000, Binance Coin 374,86 dolardan işlem görürken Dogecoin, 0,2 dolardan alınıp satılıyor.

Coinmarketcap verilerine göre genel durum şöyle

(*): Elon Musk'ın yaptığı açıklamada Mesih'in ikinci kez dünyaya inmesi olayına bilmeyenler için ışık tutalım. Hristiyanlık inancının peygamberi olan Hz. İsa, inanışa göre dünyaya iki kez inecektir. Bunların ilki zaten gerçekleşmiştir. İkinci iniş ise insanlığın kurtuluşunu sağlayacaktır. Müslümanlık inancında da benzer bir durum söz konusudur ve Deccal'in öldürülmesiyle, herkes İslam dinine inanacaktır...

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.