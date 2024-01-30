Elon Musk, ilk defa bir insana Neuralink çipi takıldığını açıklarken "deneme"nin başarılı olmuş gibi gözüktüğünü söyledi.

Eksantrik milyarder Elon Musk'ın projelerinden biri de insanların beynine bir çip takmayı mümkün hâle getirecek olan Neuralink projesiydi. Şimdi de Musk, kendi X hesabından yaptığı paylaşımlarla ilk defa bir insana Neuralink çipi takıldığını ve bu kişinin iyileşme sürecinin devam ettiğini açıkladı. İlk insanlı testlerde sonuçların olumlu gözüktüğünü de belirtti.

Neuralink uzun zamandır bu anı bekliyordu

"Dün ilk defa bir insana Neuralink implantı takıldı ve (o insan) iyileşiyor.

İlk sonuçlar umut verici nöron aktivasyon tespiti gösteriyor."

Neuralink, geçtiğimiz sonbaharda FDA'dan gelen yeşil ışığın ardından çeşitli hastaları projeye dâhil etmeye başlamıştı. O dönemde Neuralink, "omurga sakatlıklarından dolayı felçli olanlar ya da ALS'lilerin" bu çalışma için uygun olduklarını duyurmuştu. Firmadan gelen açıklamada, Neuralink'in ilk amacının insanların sadece düşünce güçlerini kullanarak fare imleçlerini veya klavyeyi kullanabilmesini sağlamak olduğu ifade edilmişti.

Musk, süreç hakkında başka bir bilgi paylaşmazken bu deney, firma için önemli bir kilometre taşını da temsil ediyor. Elon Musk, Neuralink ile birlikte insanların geçmiş deneyimlerini tekrar yaşayabileceklerini hatta bununla da kalmayıp herhangi bir gerçekliği ya da kurgusal evreni deneyimleyebileceklerini ifade ediyor.

Öte yandan Neuralink, hayvan haklarını ihlal ettiiği için ABD'de bir federal soruşturma ile de mücadele ediyordu. İnsanlı klinik deneylerin başlaması firmaya bu açıdan da rahat bir nefes alma şansı yaratabilir.