Elon Musk, ABD'nin popüler bahis platformlarından biriyle bahis oranlarını X'te göstermek üzere anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Musk, istediği sonucu alırsa bu özellik Türkiye'ye de gelebilir.

Dünyanın en popüler mikro blog platformu X, Elon Musk satın aldığından bu yana pek çok tartışmanın konusu oldu. Bu tartışmalar, platformun reklamverenlerle arasının açılmasına ve büyük gelir kayıpları yaşamasına neden olmuştu. Yine de Elon Musk, yaptıklarından ve söylediklerinden geri adım atmamakta kararlı ve şimdi, platformun kullanıcı kitlesini ne kadar iyi tanıdığını gösteren bir hamle gerçekleştirmek üzere.

Bildiğiniz üzere X, Türkiye'de ve dünyanın geri kalanında futbolseverlerin bir numaralı tartışma alanı konumunda. Özellikle maç günlerinde X trendlerinin futbol ile dolup taşmasından da bunu anlayabiliriz. Ne yazık ki günümüzde futbolu, bahis organizasyonlarından bağımsız şekilde konuşmak pek mümkün değil ki Elon Musk, bu tartışmaları doğrudan X'e entegre etmek istiyor gibi görünüyor.

X'te bahis oynamak mümkün olmayacak, şimdilik...

Fortune tarafından paylaşılan bilgilere göre Elon Musk, ABD'nin popüler bahis ve casino platformlarından BetMGM ile iş birliği gerçekleştirmiş durumda. Bu anlaşma ile bahis istatistikleri, doğrudan X'e entegre edilecek. İlk aşamada doğrudan X üzerinden bahis yapmak mümkün olmayacak ama ilerleyen dönemde Musk'ın bunu da getirmesi çok şaşırtıcı olmaz…

Söz konusu iş birliği ile X, müsabakalarla ilgili bahis oranlarını göstermeye başlayacak. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmediğinden detayları bilmiyoruz. Musk, BetMGM gibi Türkiye'de de bahis şirketleriyle anlaşma sağlayabilir ve X'te müsabakaların etiketlerine tıkladığımızda paylaşımlarla birlikte bahis oranlarını da görmeye başlayabiliriz.