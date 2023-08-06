Tam "güldük eğlendik, bu konu da bitti gitti" derken ünlü milyarderimiz, Mark Zuckerberg ile arasındaki dövüşün nereden izleneceğini duyurdu.

Aşağı yukarı 1 hafta önce Meta’nın patronu Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşü yapacağına yönelik iddialar konusunda konuşmuştu. Zuckerberg’ün böyle bir dövüş olmayacağına işaret eden sözleri, çok sayıda kişinin hayal kırıklığına uğramasına sebep oldu. Biz de tam olarak burada kafes dövüşünün tarihe karışacağını düşünüyorduk.

Hatta düşüncesi bile kafamızdan uçup gidiyordu ki X’in (Twitter) patronu Elon Musk, tekrar dövüşe yönelik paylaşımlar yaptı. Musk, yaptığı paylaşımlarda dövüşün nereden izleneceğini duyurdu. Bunun yanında söz konusu dövüşe hazırlanma sürecinden de bahsetti.

Dövüş X’te canlı olarak yayınlanacak.

X hesabından yaptığı duyuruda Elon, Zuckerberg ile arasındaki dövüşün X üzerinde canlı yayınlanacağını duyurdu. Bu dövüş sayesinde elde edilecek tüm kazançların da veteranlar için bağışlanacağını söyledi.

“Antrenman yapacak vaktim olmadığından malzemeleri işe getiriyorum”

Paylaştığı bir diğer gönderide Musk, dövüşe hazırlanırken gün boyunca ağırlık kaldırdığını belirtti. Antrenman yapmak için zaman bulamadığını söyleyen milyarderimiz, malzemeleri işe getirerek çalıştığını da söylüyor.

Sizce gerçekten Musk’ı ve Zuckberg’ü aynı ringde görebilecek miyiz?