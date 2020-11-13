Elon Musk'tan Koronavirüsle İlgili Dikkat Çeken Açıklama

Koronavirüs pandemisine en başından beri inanmayan Elon Musk, ortalığı karıştıracak yeni bir açıklama yaptı. 24 saat içerisinde 4 farklı koronavirüs testi yaptırdığını ifade eden Musk, bunların ikisinin pozitif ikisinin negatif olduğunu duyurdu. Musk'ın açıklamaları, testlerin güvenilirliğini bir kez daha düşündürdü.

Koronavirüs salgınına karşı duruşuyla eleştirilen Elon Musk, yine oldukça ilginç bir açıklama yaptı. Bir gün içerisinde dört tane koronavirüs testi yaptırdığını söyleyen Musk, bu testlerden ikisinin pozitif, ikisininse negatif çıktığını söyledi. Testin yapıldığı yerin, testi yapan kişinin ve test yönteminin aynı olduğunu söyleyen Musk, düzmece bir şeylerin döndüğünü açıkladı.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırmayı başaran Elon Musk, kendi başına gelen şeylerin başkalarının başına da gelebileceğini söyledi. Konuyla ilgili olarak harekete geçtiğini bildiren milyarder, farklı laboratuvarlarda da test yaptırdığını, sonuçların 24 saat içerisinde açıklanacağını söyledi. Musk'ın yaptığı bu açıklamalar, koronavirüs testlerinin güvenilirlik tartışmalarını bir kez daha ortaya attı.

"Tipik grip belirtileri gösteriyorum."

Elon Musk, Twitter'daki takipçileriyle de içli dışlı olan birisi. Sık sık kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan iş insanı, koronavirüsle ilgili açıklamalarının ardından da takipçilerinin sorularını yanıtlı. "Belirti gösteriyor musun?" sorusuna karşı sıra dışı bir şey yaşamadığını ifade eden Musk, tipik grip belirtileri gösterdiğini belirtti.

SpaceX ve Tesla gibi dünya devlerinin kurucusu olan Elon Musk, sürecin en başından beri pandemiye inanmıyor. Hatta bu konuda yaptığı açıklamalarla Bill Gates gibi isimlerin hedefine oturan Musk, duruşunu hiçbir zaman değiştirmedi. Ancak Musk'ın bu konuda kamuoyu algısını değiştirmek istediği de düşünülmüyor. Önümüzdeki günler, Musk'ın test açıklamalarıyla sallanmaya devam edecek gibi görünüyor.