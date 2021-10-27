Elon Musk, ABD'de meclise sunulacak yeni bir vergi paketine karşı sert çıktı. Bu vergi paketi, dünyanın en zengin insanlarının ellerinde olan tüm ticari mallara vergi getiriyordu. Elon Musk, "Sonunda başkalarının parası biter ve sonra sizin için gelirler.” ifadelerini kullanarak bu yasaya tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Tesla hisselerinin yükselişinin Elon Musk'a bir günde 36 milyar dolar kazandırdığından ve bu kazançla birlikte dünyanın en zengin insanının açık ara farkla Elon Musk olduğundan bahsetmiştik. Bugün bu zenginlikle ilgili farklı bir konuyla gündeme gelen Musk, ABD hükümetinin servetine göz dikmesinden rahatsızmış gibi görünüyor.

ABD'de Demokrat Parti'nin senatörlerinden bir tanesi olan Ron Wyden, meclise sunmak üzere bir kanun teklifi oluşturdu. Bu teklif, ABD'ye yeni bir vergi düzenlemesi getirmeyi öngörüyordu. Pakete göre dünyanın en zengin insanlarının hisse senedi gibi ticarete konu olan tüm varlıklarına vergi uygulanacak. Burada toplanacak para; sağlık, çocuk bakımı ve iklim değişikliği gibi meselelere aktarılacak. Twitter'dan bir açıklama yapan Musk, hazırlanan teklife sert çıktı.

"Paraları biter, sonra da sizin için gelirler"

Bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımda Elon Musk'ı etiketlemesi üzerine yanıt veren milyarder, "Sonunda başkalarının parası biter ve sonra sizin için gelirler.” ifadelerini kullandı. Başka bir kullanıcı ise ABD Hazine Bakanındansa Elon Musk'a güvenmeyi yeğleyeceğini söyledi. Bu paylaşımı da yanıtlayan Musk, "Hükümet kaynaklı herhangi bir servet dağılımı, özel sektör tarafından daha iyi yönetilir." dedi.

Elon Musk'ın vergi paketine sert çıktığı paylaşım şöyleydi

Bu arada, dünyanın en zengin insanı olarak tarihe geçen Elon Musk'ın herkesten daha fazla vergi ödediğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Elon Musk ve Jeff Bezos gibi isimler, ABD yasalarındaki açıkları kullanarak oldukça düşük miktarlarda vergiler ödüyorlar. Hatta ABD'de ortalama bir maaşla geçinen bir bireyin bile en zenginlerden daha fazla vergi ödediği ifade ediliyor. Bu yüzden de konuyla ilgili çeşitli kanun çalışmaları yapılıyor...

BM'den Elon Musk açıklaması: Servetinin yüzde 2'siyle açlık sorunu kalmaz

Açık konuşmak gerekirse Elon Musk'ın her gün biraz daha katlanan serveti, herkesin iştahını kabartmış gibi görünüyor. Zira Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley de Elon Musk'ı hedef alan bazı açıklamalar yaptı. Elon Musk'ın servetinin yüzde 2'siyle dünyadaki açlık sorununun çözülebileceğini belirten Beasley, "Kelimenin tam anlamıyla ölecek olan 42 milyon insana yardım etmek için 6 milyar dolar gerekiyor. Bu karmaşık değil” şeklinde konuştu.