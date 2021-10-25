Bir zamanlar Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar sayesinde anormal değer kazanan Shiba Inu (SHIB) isimli kripto para birimi, Elon Musk'ın yaptığı son açıklamayla ise değer kaybetmeye başladı. Söylediğine göre Elon Musk, elinde 1 tane bile Shiba Inu tutmuyor.

Kripto para dünyasının son dönemlerde en çok konuştuğu isimlerden bir tanesi, hiç şüphesiz Elon Musk. Bugüne dek yaptığı paylaşımlarla piyasanın altını üstüne getirmeyi başaran Musk, bazen yatırımcıları sevindirirken bazen üzüyor. Şimdi, Türkiye'de de milyonlarca yatırımcısı olduğu bilinen Shiba Inu (SHIB) ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bizzat Elon Musk'ın açıklamalarıyla popüler olan kripto para birimi, yine Musk'ın yaptığı açıklamalarla tepetaklak olmuş durumda.

Shiba Inu ile ilgili paylaşımlar yapan bir Twitter hesabı, Elon Musk'a ne kadar SHIB sahibi olduğunu sordu. Bu tweeti yanıtlayan Elon Musk, oldukça net bir şekilde "Hiç" dedi. Bu sözün üzerine satış dalgasının başlaması, Shiba Inu'ya değer kaybettirmeye başladı. Fiyatlarda yaşanan düşüş, zaten çok ucuz olan SHIB'i daha da ucuz hale getirdi.

SHIB, son 24 saatte yüzde 3 civarı değer kaybetti

Elon Musk'ın yaptığı paylaşımla düşüş trendine giren SHIB, son 24 saatte yüzde 3 değer kaybetmiş durumda. Saat 11:05'te 0,00003772 dolar kaybetmiş olan kripto para birimi, bundan yalnızca saatler önce 0,00004142 dolardan işlem görüyordu. Bu düşüş, SHIB yatırımcılarını endişelendirmeye yetti.

Bu arada; yüzde 3'lük düşüşün kripto para dünyasında önemli olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak bu noktada belirtmemiz gereken bir husus var. Bu altcoinin çok uygun fiyatlı olması, satın alınan kripto para adedini artırıyor. Bu da doğal olarak yatırımcının total zararının daha fazla olması anlamına geliyor. SHIB'deki düşüşün derinleşmesi, yatırımcıların zararını daha da artırabilir gibi görünüyor...

Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı açıklama