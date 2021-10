Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir internet meme'i, oluşturucusuna NFT aracılığı ile binlerce dolar kazandırdı. Ethereum karşılığı "Love in The Time of Web3" isimli meme, yeni sahibi tarafından da satışa çıkarıldı.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, milyarder iş insanı Elon Musk'ın Bitcoin ve Ethereum ile ilgili yaptığı bir paylaşımdan bahsetmiştik. Musk, bu paylaşımında Ethereum ve Bitcoin fiyatlarını takip eden bir çiftin görüntülerini paylaşmıştı. Aslında o görüntüdeki çift, uzun zamandır bilinen bir internet meme'iydi. İsmiyse “Love in The Time of Web3”tü. İşte Elon Musk'ın o paylaşımı, söz konusu meme'in arkasındaki isim Eva Beylin isimli tasarımcıyı kısmen zengin etti. Musk'ın attığı tweet ile harekete geçen Beylin, Love in The Time of Web3'ü ZORA isimli bir NFT platformu üzerinden satışa sundu. Kısa bir süre içerisinde onlarca teklif alan NFT, nihayetinde 5 Ethereum (satış anında 20 bin 560 dolar yapıyordu) karşılığında alıcı buldu. Beylin, satıştan kazandığı paranın yüzde 20'sini ise ünlü meme'i kripto para birimlerine uyarlayan başka bir kullanıcıya verdi. Elon Musk'ın paylaştığı tweetteki görüntü şöyleydi Eva Beylin, konuyla ilgili sessizliğini korumayı tercih etti. Ancak internet meme'ini kripto paraya uyarlayan Shegenerates şöyle konuştu; Şahsen, Musk’ı Twitter’da engellemiştim, bu yüzden bunu ancak Eva onun paylaştığını paylaştıktan sonra gördüm. Keşke o kadar beğeniyi alabilseydim, etrafta paylaştığım şeyleri görmek harika. İLGİLİ HABER Bu da İyice Şımardı: El Salvador Başkanı, Tweetini NFT Olarak Satılığa Çıkardı İnternet meme'ini 5 Ethereum karşılığında satın alan kullanıcı, bu NFT'yi yine ZORA üzerinden satışa sundu. NFT için 69,42 Ethereum isteyen kullanıcı, şu ana dek yalnızca 6,94 Ethereum'luk bir teklif aldı. Şayet bu satış gerçekleşirse, NFT'nin gelirinin yüzde 15'i, telif hakkı nedeniyle Eva Beylin'e kalacak. Eğer siz de ZORA'daki listelemeyi görmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2021/teknoloji/elon-muskin-tweeti-sayesinde-20-bin-dolar-kazandi-6727296/

