Elon Musk, bir süredir Twitter'ı satın almakla uğraşırken Twitter yönetimiyle de görüş ayrılıkları yaşamaya devam ediyor. Yine benzer bir görüş ayrılığı Twitter'ın yeni 'tweet sınırlandırma' politikasında kendini gösterdi.

Twitter’ı satın alma aşamasında olan Elon Musk, platformda yapmayı planladığı değişikliklerle sıklıkla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde de Musk’ın ‘bot hesapları’ kendi yöntemleriyle tespit etmeye hazırlandığından bahsetmiştik. Konuyla ilgili Twitter CEO’su Parag Agrawal, Elon Musk’ı kızdıracak açıklamalarda bulunmuştu.

Twitter yönetimiyle ters düşen bazı görüşlere sahip olan Musk’ın satın alım işlemlerini riske sokabilecek görüşlerinin ilki bu değildi. Belli ki son da olmayacak. Twitter’dan gelen yeni bir açıklama, Elon Musk’ın bir önceki açıklamalarıyla ters düşen ikinci uygulama oldu. Peki Twitter’ın yeni hamlesi ne? Gelin birlikte bakalım.

Twitter, Ukrayna’daki savaşla ilgili paylaşımlar dahil ‘yanlış bilgi’ içeren tüm gönderilere sınırlama getiriyor

Ukrayna’da halihazırda devam eden savaş, sosyal medyanın gündemindeki yerini korurken sosyal medyada konuyla ilgili pek çok yanlış bilgi dolaşıyor. Twitter da bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yeni bir politika izleyeceklerini ve savaş dahil pek çok konuda ‘yanlış bilgi aktarımına’ sınırlama getireceklerini açıkladı. Bilgi kirliliğinin önüne geçilecek konular ise şu şekilde bildirildi: Savaş suçları, toplu saldırılar ve toplumsal diğer olaylar.

Platformda ortaya atılan iddiaların yanlış bilgi içerebileceği tespit edildiğinde gönderi sahibine bir uyarı gönderilecek ve söz konusu tweet’in retweet, beğeni ve alıntılama özellikleri kapatılacak. Bu sayede de yanlış bilgilerin daha fazla yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Twitter güvenlik yönetiminden Yoel Roth, yeni sınırlamanın yanlış bilgi içeren tweet erişimlerini yüzde 30 ila 50 oranında azaltmasını beklediklerini belirtiyor.

Musk Twitter yönetimiyle 'yine' ters düşüyor

Buraya kadar her şey oldukça normaldi. Ancak madalyonun bir diğer yüzüne bakacak olursak; Twitter’ı satın alma işlemlerinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekleyen Elon Musk'ı görüyoruz. Üstelik Musk’ın platformla ilgili görüşleri, şirketin yeni sınırlandırma politikasıyla ters düşüyor.

Daha önce Twitter’ı satın alma amacının ‘ifade özgürlüğü’ olduğunu belirten Musk, insanların her konuda özgürce yorum yapabilmesini savunuyordu. Şirketten gelen açıklamada Twitter’ın tweetlere sınırlama getirmesinin Elon Musk tarafından istenmeyen bir eylem olarak görüldüğü belirtiliyor.

Elon Musk’ın sıklıkla Twitter hesabında yapmış olduğu ‘ifade özgürlüğü’ temalı paylaşımlar da şirketle bu konuda ters düştüklerinin bir kanıtı olarak gösteriliyor.