SpaceX’in Starship Roket Prototipi, İnfilak Etti

SpaceX’in Mars’a insan göndermek için geliştirdiği devasa roketi Starship’in prototipi SN4, test sırasında büyük bir patlamayla infilak etti. Patlama, anlık olarak kameralara yansıdı.

SpaceX’in Ay’a ve Mars’a koloni kurmak için geliştirdiği devasa roketi Starship, bugün test sırasında büyük bir patlamayla infilak etti. SpaceX'in SN4 isimli roketinde yaşanan patlamanın sebebi hala bilinmiyor, ancak patlamanın ardından roketten geriye pek bir şey kalmadığını söyleyebiliriz.

Canlı olarak yayınlanan test aşaması, ortaya korkutucu görüntülerin de çıkmasını sağladı. Starship’in son prototipi olan SN4, normal şartlarda önümüzdeki hafta ilk kez fırlatılacaktı. Fırlatmadan önce roket motorlarını test etmek isteyen SpaceX, rutin olarak kabul edilen bu testte beklenmedik bir sorunla karşılaşmış görünüyor.

SpaceX’i Starship SN4 prototipi 50 metre uzunluğa sahip bir roket. Normal roketlere göre enine de daha geniş olan roket, yüksek yakıt depolama kapasitesiyle tek seferde 100 kadar kişiyi uzaya taşıyabilecek. Roketin, nihai hedefi ise insanları Mars’a taşımak olacak.

Starship roketinin bu patlaması aslında çok da şaşılacak bir durum değil. SpaceX’in şu sıralar hatasıza yakın çalışan Falcon roketleri de ilk başlarda pek çok patlama yaşamıştı. Zamanla gelişen roketler, şu anda uzay endüstrisinin en ünlü roketleri konumunda ve önümüzdeki günlerde uzaya insan göndermeye başlayacaklar. Starship’in önceki prototiplerinde de pek çok patlama yaşanmıştı. Şirketin CEO’su Elon Musk, her testin şirketi daha fazla öğrenmeye ve ilerlemeye teşvik ettiğini açıkladı.

Yeni prototip geliştiriliyor

SpaceX, bu roket patlamadan önce halihazırda Starship’in yeni prototipi SN5’i inşa etmeye başlamıştı. Bu araç, büyük ihtimalle şirketin bir sonraki test uçuşunda merkezi noktada olacak.

SpaceX’in insanlı uzay uçuşu ertelenebilir

Geçtiğimiz çarşamba günü hava şartları nedeniyle cumartesi gününe ertelenen insanlı SpaceX uçuşu, yine hava şartlarının uygun olmaması halinde pazar gününe ertelenebilir. Yaşanacak bu ertelemenin yüzde 50 ihtimalle gerçekleşeceği açıklandı.